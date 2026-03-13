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مجموعة الاستخدام اليومي آلة تحضير القهوة

تم إيقافه

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مجموعة الاستخدام اليوميآلة تحضير القهوة

HD7431/20

مجموعة الاستخدام اليومي آلة تحضير القهوة

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

User Manual Philips Daily Collection Coffee maker

  • PDF ملف, 5.1 MB
  • 13 March 2026

استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة هذه من Philips. إن تصميمها الصغير مثالي لتخمير كوبين إلى 7 أكواب. واستمتع، بفضل جهاز توزيع النكهة، بطعم مثالي في كل كوب من القهوة.

  • PDF ملف
  • 22 October 2026

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