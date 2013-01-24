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Daily Collection

آلة تحضير القهوة

HD7478/20
  • قهوة لذيذة ببساطة قهوة لذيذة ببساطة قهوة لذيذة ببساطة
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    Daily Collection آلة تحضير القهوة

    HD7478/20

    قهوة لذيذة ببساطة

    استمتع بصنع قهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها مميزة بتصميمها الذكي الصغير الذي يتيح تخزينها بسهولة إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection آلة تحضير القهوة

    قهوة لذيذة ببساطة

    استمتع بصنع قهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها مميزة بتصميمها الذكي الصغير الذي يتيح تخزينها بسهولة إكتشف كلّ المميزات

    قهوة لذيذة ببساطة

    استمتع بصنع قهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها مميزة بتصميمها الذكي الصغير الذي يتيح تخزينها بسهولة إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection آلة تحضير القهوة

    قهوة لذيذة ببساطة

    استمتع بصنع قهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها مميزة بتصميمها الذكي الصغير الذي يتيح تخزينها بسهولة إكتشف كلّ المميزات

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      قهوة لذيذة ببساطة

      إبريق حراري مقاوم للكسر ومن الفولاذ المقاوم للصدأ

      • مع إبريق حراري
      • اللون الأسود المعدني
      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

      إيقاف تشغيل مباشر وتلقائي لتوفير استهلاك الطاقة ولتوفير الأمان

      إيقاف تشغيل مباشر وتلقائي لتوفير استهلاك الطاقة ولتوفير الأمان

      بعد تخمير القهوة، تتوقف آلة تحضير القهوة عن التشغيل لتوفير استهلاك الطاقة ولتوفير الأمان. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الإبريق الحراري الحفاظ على القهوة ساخنة.

      تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

      تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

      يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.

      حجم صغير لتوفير المساحة في مطبخك

      حجم صغير لتوفير المساحة في مطبخك

      تتميّز آلة تحضير القهوة بسعة 0,9 لترات، مما يسمح لك بتحضير ما يصل إلى 4 أكولب كبيرة أو ما يصل إلى 7 أكواب أصغر.

      إبريق حراري من الفولاذ المقاوم للصدأ للحفاظ على درجة الحرارة لمدة طويلة

      إبريق حراري من الفولاذ المقاوم للصدأ للحفاظ على درجة الحرارة لمدة طويلة

      يضمن الإبريق الحراري المؤلّف من طبقتَين الحفاظ على درجة حرارة القهوة ونكهتها.

      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      املأي خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        إبريق حراري غير قابل للكسر

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • اللون الخارجي

        مادة خزان المياه
        بلاستيك
        مواد الهيكل الرئيسي
        فولاذ مقاوم للصدأ وبلاستيك

      • الاستدامة

        الطاقة المستهلكة للتخمير
        1000  واط

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • المواصفات العامّة

        سهولة الاستخدام وراحة تامة
        • مؤشر مستوى الماء
        • منع التقطير
        سهولة التنظيف والصيانة
        • حامل الفلتر القابل للإزالة
        • قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        مشروبات القهوة
        قهوة مع فلتر للتقطير
        ملائمة ل
        حبوب القهوة المطحونة

      • المواصفات التقنية

        خزان ماء ذو سعة
        1  لتر
        طول سلك الطاقة
        0.85  أمتار
        أجهزة غلي المياه
        0
        وقت التخمير للإبريق
        10  دقيقة
        فولتية
        220 - 240  فولت
        التردد
        50 - 60  هرتز

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        240 x‏ 210 x‏ 330  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        1.94  كلغ
        وزن المنتج
        1.42  كلغ

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