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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Coffee maker HD7564/21
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker HD7564/21
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Coffee maker HD7564/21
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker HD7564/21

تم إيقافه

Viva Collectionآلة تحضير القهوة

HD7564/21

قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة

تتيح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة من Philips هذه الاستمتاع بنكهة غنية بفضل ميزة Aroma Swirl. ويشتمل وعاء القهوة على فوهة ذكية تعمل على دوران فلتر القهوة لتوزيع النكهة بشكل مثالي عبر الإبريق بأكمله.

عرض جميع المزايا

تضمن وظيفة توزيع النكهة دوران القهوة للحصول على خليط مثالي

قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة

  • مع إبريق زجاجي

  • Aromaswirl

  • اللون الأسود المعدني

إبريق النكهة يحفظ نكهة القهوة

إبريق النكهة يحفظ نكهة القهوة

إنّ إبريق النكهة من Philips مصنوع من الزجاج وهو مصمّم ليحفظ نكهة القهوة.

1000 واط

1000 واط

يمكنّك الضخ الذي تتمتّع به آلة تحضير القهوة من Philips من تحضير القهوة بسرعة فائقة.

حلقة دارئة للحماية والثبات

حلقة دارئة للحماية والثبات

توفّر الحلقة الدارئة حول الإبريق الزجاجي حماية ومستوى ثبات محسن.

المواصفات التقنية

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