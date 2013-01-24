قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة
تتيح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة من Philips هذه الاستمتاع بنكهة غنية بفضل ميزة Aroma Swirl. ويشتمل وعاء القهوة على فوهة ذكية تعمل على دوران فلتر القهوة لتوزيع النكهة بشكل مثالي عبر الإبريق بأكمله. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة
تتيح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة من Philips هذه الاستمتاع بنكهة غنية بفضل ميزة Aroma Swirl. ويشتمل وعاء القهوة على فوهة ذكية تعمل على دوران فلتر القهوة لتوزيع النكهة بشكل مثالي عبر الإبريق بأكمله. إكتشف كلّ المميزات
قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة
تتيح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة من Philips هذه الاستمتاع بنكهة غنية بفضل ميزة Aroma Swirl. ويشتمل وعاء القهوة على فوهة ذكية تعمل على دوران فلتر القهوة لتوزيع النكهة بشكل مثالي عبر الإبريق بأكمله. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة
تتيح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة من Philips هذه الاستمتاع بنكهة غنية بفضل ميزة Aroma Swirl. ويشتمل وعاء القهوة على فوهة ذكية تعمل على دوران فلتر القهوة لتوزيع النكهة بشكل مثالي عبر الإبريق بأكمله. إكتشف كلّ المميزات
إنّ إبريق النكهة من Philips مصنوع من الزجاج وهو مصمّم ليحفظ نكهة القهوة.
يمكنّك الضخ الذي تتمتّع به آلة تحضير القهوة من Philips من تحضير القهوة بسرعة فائقة.
توفّر الحلقة الدارئة حول الإبريق الزجاجي حماية ومستوى ثبات محسن.
يمكن تخزين الكبل الاحتياطي في حجرة الكبل تحت آلة تحضير القهوة. وهي تمكّنك من وضع آلة تحضير القهوة في المطبخ بطريقة جميلة.
يمكن فتح حامل الفلتر من خلال تدويره إلى الجهة الجانبية، مما يسهّل تعبئة القهوة. بالإضافة إلى ذلك، فهو قابل للفك لتنظيفه بسهولة تامة.
تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.
يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.
املأي خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.
يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.
التصميم
تحضير قهوة لذيذة بواسطة الفلتر بسهولة تامة
الوزن والأبعاد
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
الملحقات
المواصفات التقنية