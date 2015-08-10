ضبط قمع القهوة لديك ليناسب أي كوب

يتناسب القمع القابل للضبط في آلات الإسبريسو لدينا مع كل كوب، ما يحول دون طرطشة القهوة ويحافظ على حرارتها أثناء سكبها في فنجانك. بهذه الطريقة، يمكنك دائمًا تقديم الإسبريسو بدرجة حرارة مثالية مع الحفاظ على نظافة الآلة.