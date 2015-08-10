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HD8831/01
قهوة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا
احصل على الإسبرسو المثالي، الذي تم تحضيره مع استخدام الحبوب الطازجة، بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك الخالص وحدد بسهولة قوة النكهة ودرجة الحرارة ومدة التحضير باستخدام الشاشة السهلة الاستخدام. ستحصل على الحليب الساخن مع رغوة تمامًا كما تريده بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
3 مشروبات
جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
أسود
إن مطاحن القهوة لدينا مصنوعة من السيراميك الخالص بنسبة 100%: بفضل الصلابة الفائقة والدقة، يمكنك الاستمتاع بالقهوة اللذيذة والطازجة لما لا يقل عن 20000 كوب.
استمتع بأنواع القهوة المفضلة لديك في لحظاتك المميزة. سواء أكنت ترغب باحتساء الإسبريسو أم القهوة أم وصفة ترتكز على الحليب، ستوفر لك آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في الكوب بكل سهولة وبسرعة تامة!
يتناسب القمع القابل للضبط في آلات الإسبريسو لدينا مع كل كوب، ما يحول دون طرطشة القهوة ويحافظ على حرارتها أثناء سكبها في فنجانك. بهذه الطريقة، يمكنك دائمًا تقديم الإسبريسو بدرجة حرارة مثالية مع الحفاظ على نظافة الآلة.
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