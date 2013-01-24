استمتع بقهوة لذيذة مع ميزتَي التنظيف التلقائي والإزالة الموجّهة للترسبات الكلسية

تنظف آلة الإسبرسو هذه مسار القهوة تلقائيًا بواسطة الماء لدى تشغيلها أو إيقافها، ما يمنحك نكهة رائعة وطازجة مع كل كوب من القهوة. تطيل عملية إزالة الترسبات الكلسية المنتظمة عمر آلة الإسبرسو، فهي تطلب ذلك عند الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية. وستوجهّك من خلال رسائل تظهر على الشاشة بشأن ما يجدر بك فعله ومتى.