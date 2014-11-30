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إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ستتمكن أخيرًا من الاستمتاع بنكهة المُعدّة بالتقطير من آلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل! استمتع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية من خلال سحب المسكة فحسب. تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من نوعها باختيار نوع القهوة المثالي لأي لحظة أو مزاج، من حبوب القهوة المطحونة الطازجة.
إن مطاحن القهوة لدينا مصنوعة من السيراميك الخالص بنسبة 100%: بفضل الصلابة الفائقة والدقة، يمكنك الاستمتاع بالقهوة اللذيذة والطازجة لما لا يقل عن 20000 كوب.
استمتع باحتساء مجموعة متنوعة من المشروبات التي تتلاءم مع أي مناسبة. إن كنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، فستوفر لك الآلة الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في فنجان بكل سهولة وفي وقت قياسي!
يتناسب القمع القابل للضبط في آلات الإسبريسو لدينا مع كل كوب، ما يحول دون طرطشة القهوة ويحافظ على حرارتها أثناء سكبها في فنجانك. بهذه الطريقة، يمكنك دائمًا تقديم الإسبريسو بدرجة حرارة مثالية مع الحفاظ على نظافة الآلة.
توفر الآلة الأوتوماتيكية بالكامل هذه مجموعة واسعة من الخيارات لتخصيص مشروبك بحسب ذوقك. يمكنك بسهولة تخصيص حجم كل مشروب وقوته ودرجة حرارته وحفظها. استمتع بالاستكشاف والتجربة وابتكر أي مشروب ترغب به!
استمتع بمساحة أكبر وبوقت أطول من دون الحاجة إلى إعادة الملء بفضل حاويات حبوب القهوة والمياه والفضلات ذات السعة العالية في تصميم فائق الصغر. توفر لك هذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل والذكية أعلى مستوى من الراحة والأداء الرفيع المستوى بفضل حاويات خزان المياه وحبوب القهوة والفضلات ذات السعة الكبيرة.
استمتع بتحضير الكابوتشينو القشدي المثالي على درجة الحرارة الملائمة وبأسهل طريقة ممكنة. يكفي أن تسكب الحليب في الإبريق وأن تقوم بتوصيل الآلة بمصدر الطاقة وأن تختار مشروبك المفضّل. سواء أردت الكابوتشينو أم الحليب مع الرغوة، ستحصل على مشروبك خلال ثوانٍ مع دفق خالٍ من الطرطشة وبدرجة حرارة مثالية.
تعرض الشاشة السهلة الاستخدام كل المعلومات المهمة لتسهيل التفاعل مع الآلة والحصول على أفضل أداء. ترشدك الرموز في كل خيارات التخصيص وأنشطة الصيانة المهمة.
ستغلّف كل قهوة تحضرها بطبقة من رغوة الحليب الحريرية التي ستداعب براعم ذوقك. يقوم إبريق الحليب بإزباد الحليب مرتين، ومن ثم يسكب طبقة قشدية بدون طرطشة بدرجة حرارة مثالية في كوبك. ومن الملائم أيضًا حفظ الإبريق في الثلاجة فهو نظيف بشكل لا يصدّق.
من الجيد أحيانًا أن تتوفر لديك إمكانية الاستمتاع بنكهة قهوة قوية ولذيذة من دون تأثير الكافيين عليك. وبفضل خيار مسحوق القهوة، يمكنك تحضير قهوة خالية من الكافيين متى شئت.
تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.
تقوم آلة الإسبريسو هذه بتنظيف دائرة القهوة تلقائيًا بالماء عند بدء تشغيل الآلة أو إيقاف تشغيلها، ما يضمن طعمًا طازجًا لكل فنجان قهوة. إن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام تطيل عمر آلة الإسبريسو لديك، فستقوم هذه الآلة بتنبيهك عند الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية. كما سترشدك حول ما يجب القيام به ومتى من خلال الرسائل التي تظهر على الشاشة.
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