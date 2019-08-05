HD9260/91
بطاطس مقلية شهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
استبدل الزيت بالهواء. إن Airfryer من Philips هو جهاز القلي بالهواء الوحيد المزوّد بتقنية Rapid Air الفائقة لقلي مأكولاتك المفضّلة بدون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%. تلذّذ بمأكولات مقرمشة أكثر بفضل تقنية Rapid Air من Philips مع تدفق هواء أسرع بـ 7 مرات.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يجمع جهاز Airfryer من Philips قاعدة مصممة على شكل نجم البحر مع هواء ساخن جدًا يدور بسرعة، فينتج عن ذلك توزيع مثالي للحرارة. يسمح هذا المزيج الفريد لجهاز Airfryer بطهي مجموعة متنوعة من الأطعمة لتحضير طعام مقرمش وشهي بدون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه.
تم تصميم جهاز Airfryer XL من Philips خصيصًا لعائلتك. تتّسع السلة سعة 7 لترات لمجموعة متنوعة من الوجبات وتطهو لغاية 5 حصص غذائية أو ما يعادل 1,2 كجم من البطاطس المقلية بدفعة واحدة لعائلتك وأصدقائك.
لكل منّا طبقه المفضّل. سواء كان فطورًا ساخنًا أو وجبة عائلية مفضّلة، يسهل عليك مع جهاز Airfryer حجم XL من Philips حفظ وجبتك المفضّلة مع الوقت والحرارة المثاليين لطبخٍ خالٍ من الإجهاد.
استبدل الزيت بالهواء! يستخدم جهاز Airfryer حجم XL من Philips الهواء الساخن لطهي مأكولاتك المفضلة لتحضير طعام مقرمش مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*
يسمح لك جهاز Airfryer حجم XL من Philips بتحضير وصفات لامتناهية بواسطة القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين! قم بطهي طعامك بطريقة مثالية في كل مرة، بغض النظر عما تحضّره.
اكتشف مئات الوصفات الشهية في تطبيقنا أو استخدم كتيّب وصفات الطبخ المجاني المضمّن مع جهاز Airfryer من Philips لتحضير وجبات صحية وشهية.
تولّد تقنية Rapid Air من Philips تدفق هواء أسرع بـ 7 أضعاف لتحضير طعام شهي ومقرمش**. استمتع بوجبات خفيفة ووجبات كاملة صحية أكثر ولذيذة، مقرمشة بطريقة مثالية وطرية من الداخل في الوقت نفسه.
يمكن استخدام جهاز Airfryer من Philips من دون أي إحماء مسبق لذا، فلن تحتاج إلى الانتظار. وبفضل مزيج بين الإحماء الفوري وتدفق الهواء السريع، سيتم طهي وجباتك الشهية أسرع من الفرن بمرة ونصف*
تم صنع السلة المزودة بتقنية QuickClean في جهاز Airfryer من Philips من شبكة غير لاصقة لتنظيف سهل. يمكن تنظيف كل الأجزاء القابلة للفك في الجلاية. هذا ويُلغي القلي بواسطة الهواء الرائحة المتصاعدة من القلي التقليدي بالمقلاة.
استخدم الواجهة الرقمية لجهاز Airfryer حجم XL من Philips من أجل ضبط الوقت والحرارة بدقة وسهولة والحصول على طعام مطهي بشكل مثالي في كل مرة.
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