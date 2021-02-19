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  • بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!* بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!* بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
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    السلسلة 3000 مقلاة Airfryer حجم XL

    HD9270/21

    بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

    استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارج وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق HomeID لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    السلسلة 3000 مقلاة Airfryer حجم XL

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    بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

    بفضل تقنية Rapid Air

    • تقنية Rapid Air
    • 1,2 كجم، 6,2 لترات
    • أبيض/زهري معدني
    قلي صحي مع تقنية Rapid Air

    قلي صحي مع تقنية Rapid Air

    تقوم تقنية Rapid Air، بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل "نجم البحر"، بتدوير الهواء الساخن لتحضير طعام شهي ومقرمش من الخارج وطريّ من الداخل، من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه.

    قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    يستخدم جهاز Airfryer من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*

    وصفات Airfryer شهية لحياة صحية

    وصفات Airfryer شهية لحياة صحية

    اكتشف مئات وصفات Airfryer الشهية واللذيذة والصحية والسريعة التحضير. تم تقديم الوصفات في تطبيق HomeID من قبل خبراء التغذية للطهو كل يوم.

    وصفات مخصصة بحسب تفضيلاتك

    وصفات مخصصة بحسب تفضيلاتك

    يمكنك تلقّي توصيات وصفات يومية تناسب تفضيلات عائلتك. كلما زاد استخدام HomeID، تمكّن من تزويدك بأفكار وصفات شهية ومخصصة بحسب احتياجاتك. استوحِ من طباخين آخرين، وتابع الأشخاص الذين يتمتعون بذوق مماثل***.

    حجم XL لجميع أفراد العائلة

    حجم XL لجميع أفراد العائلة

    تم تصميم جهاز Airfryer حجم XL من Philips ليناسب كل أفراد عائلتك، فهو مزوّد بسلة سعة 1,2 كجم وبمقلاة سعة 6,2 لترات لمساعدتك في طهو مجموعة متنوعة من الوجبات. حضّر لغاية 5 وجبات دفعة واحدة لأصدقائك وأفراد عائلتك.

    شاشة لمس مع 7 إعدادات مسبقة

    شاشة لمس مع 7 إعدادات مسبقة

    لمسة زر ويبدأ الطهي. تتضمّن البرامج المحددة مسبقًا الوجبات الخفيفة المثلجة والبطاطس المقلية الطازجة واللحمة والسمك وأفخاذ الدجاج وقالب الحلوى وحتى الخضار المشوية.

    وظيفة المحافظة على السخونة

    وظيفة المحافظة على السخونة

    استمتع بوجبتك عندما تصبح جاهزًا. اضغط على وضع المحافظة على السخونة وسيبقى طعامك على درجة الحرارة المثالية لغاية 30 دقيقة.

    وظائف طهو 14 في 1

    وظائف طهو 14 في 1

    اكتشف عالمًا من الخيارات بفضل Airfryer من Philips: قلي وخَبز وشوي وتحمير وتجفيف وتحميص وإذابة الجليد وإعادة التسخين والمزيد غير ذلك.

    توفير الوقت والطاقة

    توفير الوقت والطاقة

    تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت والطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 70% وسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالفرن التقليدي.****

    تحضير الطعام في المنزل بسهولة تامة.

    تحضير الطعام في المنزل بسهولة تامة.

    استفد من قدرات Airfryer الكاملة لطهي وجبات شهية وصحية أكثر. اكتشف الميزات التي توفّر الوقت وتحسّن مهاراتك في الطهو لتحضير وجبات في المنزل لك ولأفراد عائلتك، كل يوم.

    خبراء Airfryer لأكثر من 10 سنوات

    خبراء Airfryer لأكثر من 10 سنوات

    كان فريق الخبراء لدينا يعمل على تحسين تقنية Airfryer بصورة مثالية على مدار 10 سنوات.

    سهل الاستخدام والتنظيف

    سهل الاستخدام والتنظيف

    يمكن تنظيف كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتصاعد عند استخدام المقلاة التقليدية.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2000  W
      طول سلك الطاقة
      0,8  m
      التردد
      50  Hz

    • التصميم

      اللون
      أبيض

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      403‏ x ‏315 x ‏307  mm
      وزن المنتج
      5,55  kg

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • جدران خارجية باردة
      • قابل للغسل في الجلاية
      • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      • مؤشر الجهوزية
      • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
      • ضوء تشغيل الطاقة
      • QuickClean
      • شاشة LED
      • Rapid Air الحائزة على براءة اختراع
      • التحكم بالوقت

    • التصميم واللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      بلاستيك

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التّعبئة
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • وظائف الطهي

      تدفق هواء مرتفع
      • • القلي
      • • التحميص
      • • الشوي
      • • الخَبز
      • • الطهي في وعاء واحد
      • • التحمير
      • • سوتيه
      • • طي المأكولات المثلجة
      • • التسخين
      • • إذابة الجليد
      • • المحافظة على السخونة
      • • التجفيف
      • • التحميص
      • • اليخنة

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    • **متوفر فقط في البلدان التي تدعم HomeID
    • ***تكاليف الطاقة لطهي صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer عند 160 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) أو فيليه سمك السلمون (عند 200 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) مقابل استخدام فرن من الفئة أ. . متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280 وHD9650 وHD9860 وHD9270 وHD9285 وHD9252 وHD9200 وHD9255 وHD9880. قد تختلف النتائج بحسب المنتج.
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