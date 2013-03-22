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جميع السلاسل

  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل
  • غليان سريع وسهل

تم إيقافه

Daily Collectionالغلاية

HD9300/91

غليان سريع وسهل

بفضل أداة التسخين المسطحة، تقوم الغلاية بغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك الفلتر المضاد للكلس القابل للغسل مياهًا نقية وبالتالي مشروبات أنقى.

عرض جميع المزايا

مرشح ذو إجراء واحد لمنع تراكم الترسبات الكلسية

غليان سريع وسهل

  • قوة 2400 واط وسعة 1.6 لتر

  • مؤشر مستوى الماء

  • أسود

  • غطاء بمفصلة

سهولة تركيب الغطاء والفتحة

سهولة تركيب الغطاء والفتحة

يمكن ملء الغلاية عبر القمع أو عبر فتح الغطاء.

مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.

لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

المواصفات التقنية

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