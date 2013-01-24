غليان آمن وسهل
تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
غليان آمن وسهل
تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال! إكتشف كلّ المميزات
غليان آمن وسهل
تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
غليان آمن وسهل
تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال! إكتشف كلّ المميزات
طول كبل الطاقة قابل للتعديل بحسب الحاجة لتخزين سهل
عملية تعبئة وتنظيف سهلة
استخدام أسهل
الفولاذ المقاوم للصدأ المعتمد في الطعام
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المقاييس والوزن