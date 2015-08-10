تصميم أنيق ومتانة عالية

تسمح لك هذه الغلاية ذات التصميم الذكي بمعرفة كمية المياه من أي زاوية، مع تصفية الترسبات الكلسية بفعالية بفضل الفلتر الشبكي الصغير. إن هذه الغلاية موثوق بها وفعالة وتدوم لفترة طويلة!