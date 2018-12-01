ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HD9342/02
شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
تتميز الغلاية الزجاجية الأولى من Philips والمصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بمتانتها وجودتها العالية التي تجعلها تدوم طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك مؤشر السعة المقسّم حسب الكوب بغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط، وبالتالي المساهمة في الحفاظ على بيئة أفضل.
سعة 1,5 لترات وقوة 2200 واط
زجاج SCHOTT DURAN®
مؤشر مستوى الماء
غطاء كبس
يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.
ضوء أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.
يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.