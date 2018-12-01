شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً

تتميز الغلاية الزجاجية الأولى من Philips والمصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بمتانتها وجودتها العالية التي تجعلها تدوم طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك مؤشر السعة المقسّم حسب الكوب بغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط، وبالتالي المساهمة في الحفاظ على بيئة أفضل.