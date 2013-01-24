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Daily Collection

الغلاية

HD9350/90
1 الجوائز
  • صُممت لتدوم طويلاً صُممت لتدوم طويلاً صُممت لتدوم طويلاً
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    Daily Collection الغلاية

    HD9350/90
    1 الجوائز

    صُممت لتدوم طويلاً

    غلاية متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ الآمن والموافق عليه للاحتكاك بالطعام، للاستخدام اليومي الموثوق به ولفترة طويلة. ابتكرت Philips هذه الغلاية الأنيقة والتي تدوم لفترة طويلة، مستخدمةً الثقة والخبرة اللتين تمتعت بهما على مدار 60 سنة. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection الغلاية

    صُممت لتدوم طويلاً

    غلاية متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ الآمن والموافق عليه للاحتكاك بالطعام، للاستخدام اليومي الموثوق به ولفترة طويلة. ابتكرت Philips هذه الغلاية الأنيقة والتي تدوم لفترة طويلة، مستخدمةً الثقة والخبرة اللتين تمتعت بهما على مدار 60 سنة. إكتشف كلّ المميزات

    صُممت لتدوم طويلاً

    غلاية متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ الآمن والموافق عليه للاحتكاك بالطعام، للاستخدام اليومي الموثوق به ولفترة طويلة. ابتكرت Philips هذه الغلاية الأنيقة والتي تدوم لفترة طويلة، مستخدمةً الثقة والخبرة اللتين تمتعت بهما على مدار 60 سنة. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection الغلاية

    صُممت لتدوم طويلاً

    غلاية متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ الآمن والموافق عليه للاحتكاك بالطعام، للاستخدام اليومي الموثوق به ولفترة طويلة. ابتكرت Philips هذه الغلاية الأنيقة والتي تدوم لفترة طويلة، مستخدمةً الثقة والخبرة اللتين تمتعت بهما على مدار 60 سنة. إكتشف كلّ المميزات

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      صُممت لتدوم طويلاً

      لاستخدام يومي موثوق به لفترة طويلة

      • معدنية
      • غطاء كبس
      • مؤشر الضوء
      • 1.7 لتر
      فلتر شبكي صغير يلتقط جسيمات الترسبات الكلسية الصغيرة

      فلتر شبكي صغير يلتقط جسيمات الترسبات الكلسية الصغيرة

      يلتقط فلتر شبكي صغير موجود على القمع وقابل للفك جسيمات الترسبات الكلسية الصغيرة التي يصل حجمها إلى 200 ميكرون لضمان الحصول على كوب نقي.

      لولب تسخين مستوٍ للغليان السريع

      لولب تسخين مستوٍ للغليان السريع

      تضمن أداة التسخين المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمخفية الغليان السريع والتنظيف السهل.

      نظام أمان متعدد للحماية من الغليان حتى جفاف المياه

      نظام أمان متعدد للحماية من الغليان حتى جفاف المياه

      نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.

      يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

      يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

      ضوء مؤشر أنيق ومضمّن في مفتاح الطاقة، للإشارة إلى أن الغلاية قيد التشغيل.

      مؤشر مستوى الماء سهل القراءة

      مؤشر مستوى الماء سهل القراءة

      تسهل قراءة مستوى المياه بفضل مؤشر يقع تحت المقبض.

      غطاء كبس مع فتحة عريضة للتنظيف

      غطاء كبس مع فتحة عريضة للتنظيف

      يفتح الغطاء بكبسة زر بسلاسة عند كبس الزر لتفادي بالتالي التعرض للبخار. تسهّل الفتحة العريضة عملية التنظيف.

      تسهل إعادة التعبئة عبر الغطاء أو القمع

      تسهل إعادة التعبئة عبر الغطاء أو القمع

      يمكن ملء الغلاية عبر القمع أو عبر فتح غطاء الكبس.

      غلاية من دون أسلاك مع قاعدة تدور 360 درجة

      غلاية من دون أسلاك مع قاعدة تدور 360 درجة

      تستقر الغلاية من دون أسلاك على قاعدة تدور 360 درجة لحملها وإعادة تثبيتها في مكانها بسهولة.

      لفاف سلك لضبط وتخزين أكثر سهولة

      لفاف سلك لضبط وتخزين أكثر سهولة

      يمكن لف السلك تحت القاعدة، ليتناسب طوله مع أي مطبخ ويسهل تخزينه.

      هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ يدوم لفترة طويلة

      تصميم معدني مطلي بالفولاذ المقاوم للصدأ وموافق عليه للاحتكاك بالطعام لاستخدام موثوق به ولفترة طويلة.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        ميزات المنتج
        • قاعدة تدور 360 درجة
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        • حماية من الغليان إلى الجفاف
        • مخزن لسلك الطاقة
        • أداة تسخين مسطّحة
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        • مؤشر دليلي
        • غطاء كبس
        • غطاء واسع مفتوح
        لاسلكي
        نعم
        ملء سهل عبر الفوهة
        نعم
        مقبض مريح
        نعم
        ملء عبر الغطاء والفوهة أيضًا
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • المواصفات التقنية

        السعة
        1.7  لتر
        طول سلك الطاقة
        0,75  أمتار
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        1850-2200  واط
        فولتية
        220-240  فولت

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        198 ‏x‏ 228‏ x‏ 244  ملليمترًا
        فلتر شبكي صغير
        200  ميكرومترًا

      • التصميم

        اللون
        فولاذ مقاوم للصدأ

      • اللون الخارجي

        مواد الهيكل الرئيسي
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مفتاح طاقة مصنوع من مادة
        بوليبروبيلين (PP)

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          • أكبر من غلاية Philips HD9320 المعدنية العادية بنسبة 25%
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          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل