صُممت لتدوم طويلاً

غلاية متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ الآمن والموافق عليه للاحتكاك بالطعام، للاستخدام اليومي الموثوق به ولفترة طويلة. ابتكرت Philips هذه الغلاية الأنيقة والتي تدوم لفترة طويلة، مستخدمةً الثقة والخبرة اللتين تمتعت بهما على مدار 60 سنة. إكتشف كلّ المميزات