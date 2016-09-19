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  • أداء يدوم لفترة طويلة أداء يدوم لفترة طويلة أداء يدوم لفترة طويلة

    Viva Collection الغلاية

    HD9357/12

    أداء يدوم لفترة طويلة

    مع خبرة تزيد عن 60 سنة في مجال الغلايات، تم صنع هذه الغلاية من Philips من الفولاذ المقاوم للصدأ الآمن لملامسة المأكولات لضمان فترة استخدام طويلة. وقد تم تصميمها لتتميّز بمتانة عالية للاستخدام المتكرر على المدى الطويل.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection الغلاية

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    أداء يدوم لفترة طويلة

    فولاذ مقاوم للصدأ بالكامل مع ضوء باللون الأزرق

    • 2200 واط
    • 1.7 لتر
    • فولاذ مقاوم للصدأ
    • الغلاية
    يضيء كل من ضوء LED الأزرق وضوء التشغيل عند تشغيل الغلاية

    يضيء كل من ضوء LED الأزرق وضوء التشغيل عند تشغيل الغلاية

    تتميز هذه الغلاية بإضاءة LED زرقاء من الداخل لتمنحك تجربة ممتعة وجميلة أثناء عملية الغلي.

    مؤشر شفاف للتحقق من مستوى المياه من الجهتَين

    مؤشر شفاف للتحقق من مستوى المياه من الجهتَين

    يمكن الاطلاع على مؤشر مستوى المياه من الجهتَين. وتشير الإضاءة الزرقاء إلى أن الغلاية قيد التشغيل.

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

    أدوات تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

    أدوات تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

    يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.

    فلتر شبكي صغير للحصول على كوب من المياه النقية

    فلتر شبكي صغير للحصول على كوب من المياه النقية

    يحجز المرشح الشبكي الصغير الموجود على القمع جزئيات الكلس بحجم > 200 ميكرون ويضمن من ثمّ الحصول على مياه نقية في كوبك.

    نظام أمان متعدد للحماية من الغليان حتى جفاف المياه

    نظام أمان متعدد للحماية من الغليان حتى جفاف المياه

    تتوقف الغلاية عن التشغيل تلقائيًا عندما تصبح المياه جاهزة أو عند رفعها عن القاعدة أو عند انخفاض مستوى المياه فيها.

    غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ يرتدّ بسرعة

    غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ يرتدّ بسرعة

    تم تصميم الغطاء الذي يرتدّ بسرعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ويمكن فتحه بدون مجهود بكبسة زر لتفادي التعرّض للبخار.

    غلاية معدنية متينة مع هيكل وغطاء وقاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ

    غلاية معدنية متينة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (الهيكل والغطاء والقمع) لفترة استخدام طويلة.

    فولاذ مقاوم للصدأ آمن لملامسة المأكولات

    تم تصميم هذه الغلاية من الفولاذ المقاوم للصدأ الآمن لملامسة المأكولات لتحصل على كوب من المياه النظيفة.

    قاعدة طاقة بغلاف معدني

    قاعدة طاقة بغلاف معدني لجهاز مصنوع بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      2200  W
      طول سلك الطاقة
      0,75  m
      التردد
      50-60  Hz

    • تصميم

      اللون
      فولاذ مقاوم للصدأ

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      180 x 245 x 260  mm
      وزن المنتج
      1,108  kg
      الوزن مع التغليف
      1,466  kg
      فلتر شبكي صغير
      200  µm

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • قاعدة تدور 360 درجة
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • حماية من الغليان حتى الجفاف
      • مخزن لسلك الطاقة
      • أداة تسخين مسطّحة
      • شاشة LED
      • أقدام مقاومة للانزلاق
      • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      • ضوء تشغيل الطاقة
      • ملء عبر الغطاء والقمع

    • اللمسات النهائية

      مواد الهيكل الرئيسي
      فولاذ مقاوم للصدأ
      مادة عنصر التسخين
      فولاذ مقاوم للصدأ
      التبديل بين المكونات
      بلاستيك PP

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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