HD9630/21
أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون
يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية إزالة الدهون الجديدة لإزالة الدهون من الطعام وللاستمتاع بأكثر طريقة صحية للقلي لك ولعائلتك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تناول طعامًا صحيًا أكثر من خلال إزالة الدهون الزائدة من طعامك. إن Airfryer من Philips هو جهاز Airfryer الوحيد بتقنية إزالة الدهون الذي يفصل الدهون الزائدة ويلتقطها. استمتع بطعام شهي مقرمش من الخارج وطري من الداخل مع أعلى مستوى من النكهة وأدنى قدر من الدهون.
نعم، يمكنك إعداد الوجبات بحجم عائلي في جهاز Airfryer الجديد حجم XXL. تسهّل سعته الكبيرة تحضير الوجبات الشهية والكبيرة. وبإمكانك طهو دجاجة كاملة أو حتى ما يصل إلى 1,4 كغ من البطاطس المقلية لإرضاء أفراد العائلة أو الأصدقاء الجائعين. قدّم ما يصل إلى ست حصص بفضل السلة الكبيرة بسعة 7,3 لترات.
يمكنك إعداد مئات الأطباق باستخدام جهاز Airfryer، إذ يسمح لك بقلي الوجبات وخَبزها وشويها وتحميصها وحتى إعادة تسخينها. استمتعي بطعام لذيذ مع كل قضمة بفضل تدفق الهواء في جهاز Philips وتصميمه على شكل نجم البحر. فهو يطهو الطعام بشكل متساوٍ من كل الجوانب للحصول على وجبات مثالية في كل مرة.
تولّد تقنية Rapid Air من Philips تدفق هواء أسرع بـ 7 أضعاف لتحضير طعام شهي ومقرمش*. استمتع بوجبات خفيفة ووجبات كاملة صحية أكثر ولذيذة، مقرمشة بطريقة مثالية وطرية من الداخل في الوقت نفسه
باتت عملية الطهو أسرع وأنسب من أي وقت مضى مع جهاز Airfryer من Philips؛ فبفضل التسخين الفوري وتقنية Rapid Air، يمكنك طهو الطعام بوقت أسرع بمرة ونصف مقارنة بالفرن. والأفضل من ذلك كله، لا داعي لإحماء جهاز Airfryer مسبقًا، فما عليك سوى تشغيله وبدء الطهو.
يتضّمن كتيّب الوصفات المجاني الذي نقدّمه أكثر من 30 وصفة شهية، بدءًا من الوجبات الخفيفة السريعة والصحية ووصولاً إلى الوجبات العائلية الكاملة، بالإضافة إلى إرشادات يسهل اتباعها من طهاة محترفين. ويحتوي تطبيق Airfryer من Philips على المزيد من النصائح والبرامج التعليمية والوصفات التي يسهل اتباعها.
يستخدم جهاز Airfryer الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه، لقلي الطعام بنسبة دهون أقل تصل إلى 90%*. استمتع بمذاق شهي ونتائج مقرمشة تمامًا كتلك التي تحصل عليها بالقلي التقليدي ولكن مع أقل كمية ممكنة من الدهون.
تتميّز عملية التنظيف بأنها سريعة وسهلة بفضل سلة Airfryer المزوّدة بتقنية QuickClean مع شبكة غير لاصقة وقابلة للفك. يمكن تنظيف كل من السلة والدرج القابل للفك مع طلاء مانع للالتصاق في الجلاية، لعملية تنظيف بدون مجهود.
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المواصفات العامّة
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