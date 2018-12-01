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HD9650/91
أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون
يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية إزالة الدهون الجديدة لإزالة الدهون من الطعام وللاستمتاع بطريقة صحية أكثر للقلي لك ولعائلتك.
تقنية إزالة الدهون
تقنية Rapid Air
أسود، 1,4 كجم
تناول طعامًا صحيًا أكثر من خلال إزالة الدهون الزائدة من طعامك. يتميز Airfryer من Philips بتقنية إزالة الدهون التي تفصل الدهون الزائدة وتلتقطها. استمتع بطعام شهي مقرمش من الخارج وطري من الداخل مع أعلى مستوى من النكهة وأدنى قدر من الدهون.
نعم، يمكنك إعداد الوجبات بحجم عائلي في جهاز Airfryer الجديد حجم XXL. تسهّل سعته الكبيرة تحضير الوجبات الشهية والكبيرة. وبإمكانك طهو دجاجة كاملة أو حتى ما يصل إلى 1,4 كغ من البطاطس المقلية لإرضاء أفراد العائلة أو الأصدقاء الجائعين. قدّم ما يصل إلى ست حصص بفضل السلة الكبيرة بسعة 7,3 لترات.
بفضل وضع الحفاظ على السخونة المفيد، يمكنك الاستمتاع بوجبتك متى تشاء، فسيحافظ على طعامك ساخنًا وبدرجة حرارة مثالية لغاية 30 دقيقة.
مقارنة بالدهون الموجودة في الدجاج واللحم عند استخدام مقلاة تقليدية ومقلاة صينية
تزيد تقنية Rapid Air من سرعة تدفق الهواء في السلة بمقدار 7 أضعاف، مقارنة بسرعة تدفق الهواء في جهاز Airfryer من مجموعة Viva من Philips مع قاعٍ مسطّح
مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips
تكاليف الطاقة لطهي صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer عند 160 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) أو فيليه سمك السلمون (عند 200 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) مقابل استخدام فرن من الفئة أ. . متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280 وHD9650 وHD9860 وHD9270 وHD9285 وHD9252 وHD9200 وHD9255 وHD9880. قد تختلف النتائج بحسب المنتج.