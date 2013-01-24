كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
أكواب تحضير المافين لجهاز Airfryer
استمتع أنت وأفراد العائلة أو الأصدقاء بفطائر مافين أو كب كايك شهية بفضل قوالب المافين هذه السهلة الاستخدام لكل أنواع أجهزة Airfryer. تم تصنيع قوالب المافين الملونة هذه من السيليكون الخالي من الرائحة، وهي سهلة الإزالة والتخزين والتنظيف! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أكواب تحضير المافين لجهاز Airfryer
استمتع أنت وأفراد العائلة أو الأصدقاء بفطائر مافين أو كب كايك شهية بفضل قوالب المافين هذه السهلة الاستخدام لكل أنواع أجهزة Airfryer. تم تصنيع قوالب المافين الملونة هذه من السيليكون الخالي من الرائحة، وهي سهلة الإزالة والتخزين والتنظيف! إكتشف كلّ المميزات
أكواب تحضير المافين لجهاز Airfryer
استمتع أنت وأفراد العائلة أو الأصدقاء بفطائر مافين أو كب كايك شهية بفضل قوالب المافين هذه السهلة الاستخدام لكل أنواع أجهزة Airfryer. تم تصنيع قوالب المافين الملونة هذه من السيليكون الخالي من الرائحة، وهي سهلة الإزالة والتخزين والتنظيف! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أكواب تحضير المافين لجهاز Airfryer
استمتع أنت وأفراد العائلة أو الأصدقاء بفطائر مافين أو كب كايك شهية بفضل قوالب المافين هذه السهلة الاستخدام لكل أنواع أجهزة Airfryer. تم تصنيع قوالب المافين الملونة هذه من السيليكون الخالي من الرائحة، وهي سهلة الإزالة والتخزين والتنظيف! إكتشف كلّ المميزات
كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
HD9220/20
HD9621/91
HD9260/91
HD9650/91
يمكنك وضع أكواب المافين لجهاز Airfryer الجلاية بأمان لتسهيل استخدامها من جديد!
يمكن إزالة فطائر المافين أو الكاب كيك من أكواب المافين لجهاز Airfryer بسهولة بفضل مادتها المرنة. فالأطراف المتعرّجة تجعل فطائر المافين تبدو حتى أفضل! ونظرًا إلى أنها مصنوعة من السيليكون الخالي من الرائحة، يمكنك أعادة استخدام أكواب المافين لجهاز Airfryer بشكل متكرر!
ما من وقت غير مناسب لتحضير فطائر المافين، سواء مع اقتراب عيد ميلاد أو الرغبة في مفاجأة أصدقائك أو أفراد عائلتك بحلويات ممتعة صغيرة ولذيذة. ولكن لا تنسَ بأنه يمكنك تناول المافين أو الكاب كيك كتحلية!
هل تشعر برغبة في تحضير فطائر المافين أو الكاب كيك؟ لا تقلق! يمكنك تحضيرهما في الوقت نفسه. هل تريد تجربة وصفات أخرى مع مكونات مختلفة؟ جرّب أي من المكونات المفضلة لديك واكتشف متعة هذه الحلويات الصغيرة الخمسة المثالية!
المواصفات العامّة