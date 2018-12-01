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  • أكواب تحضير المافن لجهاز Airfryer أكواب تحضير المافن لجهاز Airfryer أكواب تحضير المافن لجهاز Airfryer

    ملحق أكواب المافن لجهاز Airfryer

    HD9909/00

    أكواب تحضير المافن لجهاز Airfryer

    استمتع أنت وأفراد العائلة أو الأصدقاء بفطائر مافن أو كب كايك شهية بفضل قوالب المافن هذه السهلة الاستخدام لكل أنواع أجهزة Airfryer. تم تصنيع قوالب المافن الملونة هذه من السيليكون الخالي من الرائحة، وهي سهلة الإزالة والتخزين والتنظيف!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ملحق أكواب المافن لجهاز Airfryer

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    أكواب تحضير المافن لجهاز Airfryer

    لتحضير فطائر المافن والكب كايك اللذيذة والملونة

    • أكواب ملونة
    • الطهو المتنوع
    يمكن الاستخدام في الجلاية لعملية تنظيف سهلة

    يمكن الاستخدام في الجلاية لعملية تنظيف سهلة

    يمكنك وضع أكواب المافن لجهاز Airfryer الجلاية بأمان لتسهيل استخدامها من جديد!

    للحصول على أفضل نتائج خبز!

    للحصول على أفضل نتائج خبز!

    يمكن إزالة فطائر المافن أو الكاب كيك من أكواب المافن لجهاز Airfryer بسهولة بفضل مادتها المرنة. فالأطراف المتعرّجة تجعل فطائر المافن تبدو حتى أفضل! ونظرًا إلى أنها مصنوعة من السيليكون الخالي من الرائحة، يمكنك أعادة استخدام أكواب المافن لجهاز Airfryer بشكل متكرر!

    فاجئ أصدقاءك وأفراد عائلتك بحلويات محضّرة من المنزل في أي وقت!

    ما من وقت غير مناسب لتحضير فطائر المافن، سواء مع اقتراب عيد ميلاد أو الرغبة في مفاجأة أصدقائك أو أفراد عائلتك بحلويات ممتعة صغيرة ولذيذة. ولكن لا تنسَ بأنه يمكنك تناول المافن أو الكاب كيك كتحلية!

    من المافن إلى الكاب كيك

    هل تشعر برغبة في تحضير فطائر المافن أو الكاب كيك؟ لا تقلق! يمكنك تحضيرهما في الوقت نفسه. هل تريد تجربة وصفات أخرى مع مكونات مختلفة؟ جرّب أي من المكونات المفضلة لديك واكتشف متعة هذه الحلويات الصغيرة الخمسة المثالية!

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامّة

      قابل للغسل في الجلاية
      نعم
      ملائمة ل
      • HD922x
      • HD923x*
    Badge-D2C

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