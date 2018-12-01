HD9911/90
وعاء الشوي لمقلاة Airfryer
حضّر السمك واللحم والخضار المشوية الصحية بطريقة مثالية بفضل تقنية Rapid Air مع السطح المثقوب والمضلّع! يتميّز الجهاز بسطح مانع للالتصاق لإزالة الطعام عنه بدون مجهود ولتنظيفه بسهولة أيضًا!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك حتى توفير الوقت باستخدام وعاء الشوي لجهاز Airfryer. فبفضل سطحه الفريد والمواد المتميّزة، يمكنك تقليل وقت التحضير بنسبة تصل إلى 20%!*
اكتشف طريقة الشوي الجديدة لطعامك بفضل السطح الفريد من نوعه لوعاء الشوي لجهاز Airfryer هذا. فبفضل تقنية Rapid Air، يتم طهو طعامك بطريقة صحية أكثر، نظرًا إلى إمكانية الطهو بكمية قليلة من الزيت أو بدون زيت على الإطلاق. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تصفية الدهون الزائدة بسهولة أثناء الشوي، بفضل السطح المثقوب.
بفضل السطح غير اللاصق، بات من السهل جدًا إخراج الطعام المشوي. وبهذه الطريقة، يمكنك الحصول على لحم مشوي بطريقة مثالية ويمكنك أيضًا تحضير أدقّ أنواع الطعام مثل السمك والخضار.
تم توسيع السطح مقارنة بالسلة العادية، للتمكّن من قلي سمكة كاملة أو قطعة لحم كبيرة أو كمية كبيرة من الخضار بسهولة تامة.
استفد من إمكانيات جهاز Airfryer الكاملة واكتشف الخيارات اللامتناهية. حتى لو كنت تريد قلي المكونات أو تحميرها أو حرقها، يمكّنك وعاء الشوي لجهاز Airfryer من تحضير أطباق شهية في وقت قصير!
يتميّز وعاء الشوي لجهاز Airfryer بسطح غير لاصق، مما يجعله سهل التنظيف إلى حد كبير. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك وضعه في الجلاية لتنظيفه بسهولة تامة.
المواصفات العامّة
التصميم واللون الخارجي
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