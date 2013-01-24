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Viva Collection

Airfryer

HD9925/00
  • ملحق لتحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك ملحق لتحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك ملحق لتحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك
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    Viva Collection Airfryer

    HD9925/00

    ملحق لتحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك

    باستخدام ملحق الخَبز HD9925/00 الخاص هذا لجهاز Airfryer من Philips يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك. اخبز قوالب الحلوى اللذيذة والخبز والغراتان والكيش والمزيد غيرها بطريقة سهلة وسريعة وصحية! إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection Airfryer

    ملحق لتحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك

    باستخدام ملحق الخَبز HD9925/00 الخاص هذا لجهاز Airfryer من Philips يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك. اخبز قوالب الحلوى اللذيذة والخبز والغراتان والكيش والمزيد غيرها بطريقة سهلة وسريعة وصحية! إكتشف كلّ المميزات

    ملحق لتحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك

    باستخدام ملحق الخَبز HD9925/00 الخاص هذا لجهاز Airfryer من Philips يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك. اخبز قوالب الحلوى اللذيذة والخبز والغراتان والكيش والمزيد غيرها بطريقة سهلة وسريعة وصحية! إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection Airfryer

    ملحق لتحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك

    باستخدام ملحق الخَبز HD9925/00 الخاص هذا لجهاز Airfryer من Philips يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك. اخبز قوالب الحلوى اللذيذة والخبز والغراتان والكيش والمزيد غيرها بطريقة سهلة وسريعة وصحية! إكتشف كلّ المميزات

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    أين يمكنني العثور على رقم الطراز؟

    كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300

     

    يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):

    أنظر على العلبة
    أنظر داخل المنتج
    أنظر على المنتج
    أنظر على دليل الإستخدام

      ملحق لتحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك

      ملحق Airfryer

      • ملحق لتحضير الخبز
      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      درج قابل للفك وميزة سلة الطعام وطلاء مانع للالتصاق، وكلها قابلة للغسل في غسالة الأطباق لسهولة التنظيف.

      ملحق تحضير الخبز لإعداد كافة وصفات الخبر المفضلة لديك

      ملحق تحضير الخبز لإعداد كافة وصفات الخبر المفضلة لديك

      يمكنك، باستخدام ملحق الخبز المتوفر مع مقلاة Airfryer المميزة هذه من Philips، خبز كل الوصفات المفضلة لديك. اخبزي قوالب الحلوى والخبز والغراتان والكيش والكثير غيرها من الوصفات اللذيذة بطريقة سهلة وسريعة وصحية!

      مميزات المواصفات

      • السعة

        1,3 ليترات

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        طلاء مانع للالتصاق
        نعم

      • المواصفات التقنية

        السعة
        1,3 ليترات

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          Philips & AGT partnership
          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل