جهة سفلية شبكية غير لاصقة مغلّفة بطلاء غير لاصق متميّز

يأتي جهاز Airfryer من Philips مزوّدًا بسلة لطهو أنواع متعددة من الطعام مع جهة سفلية فريدة بتقنية QuickClean مطلية بطلاء غير لاصق يسمح بتنظيفها في غضون ثوانٍ ويمنع التصاق عدة أنواع من الطعام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن فك الجهة السفلية بسهولة لتتمكن من تنظيف الأطراف والزوايا بدقة. ويمكن تنظيف الجهة السفلية بغسلها تحت مياه الحنفية أو بوضعها بأمان في الجلاية!