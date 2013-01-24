سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer
يأتي Airfryer مزوّدًا بسلة فريدة لطهو أنواع متعددة من الطعام، وهي تتميّز بجهة سفلية شبكية مغلفة بطلاء غير لاصق ويسهل فكها لتنظيفها بسهولة. تأتي السلة أيضًا مزوّدة بغطاء مقاوم للطرطشة ومتعدد الوظائف لتحضير حتى عدد أكبر من الوصفات! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer
يأتي Airfryer مزوّدًا بسلة فريدة لطهو أنواع متعددة من الطعام، وهي تتميّز بجهة سفلية شبكية مغلفة بطلاء غير لاصق ويسهل فكها لتنظيفها بسهولة. تأتي السلة أيضًا مزوّدة بغطاء مقاوم للطرطشة ومتعدد الوظائف لتحضير حتى عدد أكبر من الوصفات! إكتشف كلّ المميزات
سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer
يأتي Airfryer مزوّدًا بسلة فريدة لطهو أنواع متعددة من الطعام، وهي تتميّز بجهة سفلية شبكية مغلفة بطلاء غير لاصق ويسهل فكها لتنظيفها بسهولة. تأتي السلة أيضًا مزوّدة بغطاء مقاوم للطرطشة ومتعدد الوظائف لتحضير حتى عدد أكبر من الوصفات! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سلة لطهو أنواع متنوعة من الطعام لـ Airfryer
يأتي Airfryer مزوّدًا بسلة فريدة لطهو أنواع متعددة من الطعام، وهي تتميّز بجهة سفلية شبكية مغلفة بطلاء غير لاصق ويسهل فكها لتنظيفها بسهولة. تأتي السلة أيضًا مزوّدة بغطاء مقاوم للطرطشة ومتعدد الوظائف لتحضير حتى عدد أكبر من الوصفات! إكتشف كلّ المميزات
يأتي جهاز Airfryer من Philips مزوّدًا بسلة لطهو أنواع متعددة من الطعام مع جهة سفلية فريدة بتقنية QuickClean مطلية بطلاء غير لاصق يسمح بتنظيفها في غضون ثوانٍ ويمنع التصاق عدة أنواع من الطعام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن فك الجهة السفلية بسهولة لتتمكن من تنظيف الأطراف والزوايا بدقة. ويمكن تنظيف الجهة السفلية بغسلها تحت مياه الحنفية أو بوضعها بأمان في الجلاية!
تتميز سلة Airfryer من Philips المبتكرة لطهو أنواع متنوعة من الطعام بتصميم فريد. فقد أثبتت في الاختبارات بأنها تقدّم أعلى أداء تنظيف مقارنة بالجهة السفلية الشبكية القياسية لسلة Airfryer من Philips.
يمكن وضع كل قطع السلة المخصصة لطهو أنواع متنوعة من الطعام في الجلاية بأمان.
يمكن استخدام هذا الغطاء المانع للطرطشة لطهو عدد أكبر من الأطباق اللذيذة مثل الفاكهة والخضار المجففة وتحميص حبوب القهوة، إلخ...وهي مكونات لن تتطاير من السلة بفضل وجود الغطاء، ويعود السبب إلى تدفق الهواء الفائق السرعة في جهاز Airfryer من Philips المزوّد بتقنية Rapid Air.
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اللون الخارجي