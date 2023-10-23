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جميع السلاسل

  • آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips
  • آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips
  • آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips
  • آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips
  • آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips
  • آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips
  • آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips
  • آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips
  • آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips
  • آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips

السلسلة 5000آلة تحضير القهوة التركية

HDA150/62

آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips

آلة تحضير القهوة التركية من Philips لتحضير القهوة التركية التقليدية ذات المذاق الرائع من دون متاعب. تتميز الآلة بتقنية الحماية من فيض الماء ومن السخونة الزائدة، وقدرة تحضير 4 أكواب لضيافة الأصدقاء والعائلة. اختر ما بين التخمير العادي أو البطيء وستقوم الآلة بإعلامك عندما تصبح القهوة جاهزة.

عرض جميع المزايا

نكهة رائعة مع شكل جميل وسهولة استخدام

آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips

  • وظيفة التخمير البطيء

  • قدرة تحضير 4 أكواب

  • الحماية من السخونة الزائدة + فيض الماء

  • أزرار سهلة اللمس

  • مؤشر الجهوزية

وظيفة التخمير البطيء

وظيفة التخمير البطيء

استمتع بمذاق القهوة التركية الرائع على الطريقة التقليدية من خلال وظيفة التخمير البطيء، فتبدو كما لو تم تحضيرها على الفحم الساخن للحصول على رائحة قوية ومذاق القهوة التركية الأصيلة.

الحماية من السخونة الزائدة + فيض الماء

الحماية من السخونة الزائدة + فيض الماء

الاستمتاع بالقهوة اللذيذة دائمًا مع الحماية من السخونة الزائدة ومن فيض الماء.

قدرة تحضير 4 أكواب

قدرة تحضير 4 أكواب

يمكنك الاستمتاع بطعم القهوة اللذيذ بسهولة مع الأصدقاء والعائلة بفضل قدرة تحضير 4 أكواب.

المواصفات التقنية

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  1. لا يمكن غسل الدورق في الجلاية