HP6341/00
عملية حلاقة آمنة وسهلة
بفضل آلة الحلاقة المستديرة بالكامل هذه، يمكنك حلاقة جسمك بالكامل بسرعة وسهولة وأمان. ويكمن السر في رأس الحلاقة الصغير الذي يقص الشعر بسرعة ويحمي بشرتك في الوقت نفسه. شعور بالنعومة بعد كل استخدام!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رأس الحلاقة اللطيف صغير الحجم يحمي بشرتكِ ويتركها ملساء وناعمة
لسهولة في الاستخدام
يوفّر الجهاز طريقة استخدام لطيفة ومريحة تحت الدش أو في حوض الاستحمام مع تصميم مقاوم للانزلاق للاستخدام الرطب أو الجاف بطريقة مثالية.
قومي بحلاقة أي منطقة بفضل آلة الحلاقة النسائية اللاسلكية هذه.
الملحقات
المواصفات الفنية
سهولة الاستخدام
الأداء
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