HP8233/03
تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect
جففي شعرك بسرعة تامة مع حمايته في الوقت نفسه. يتميّز مجفف الشعر هذا بإعدادات سرعة ودرجة حرارة متعددة. وتتضمّن الميزات ThermoProtect لتجفيف سريع على درجة حرارة ثابتة، وعناية أيونية وميزة TurboBoost.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يجسّد مجفف الشعر هذا مقاربة عصرية ومتطورة في التصميم. تضفي المنحنيات الناعمة والسلسة والأبعاد المتطاولة طابعًا أنثويًا، بينما تشكّل دقة التفاصيل والمواد واللمسات النهائية العالية الجودة دليلاً على أداء المنتج الفائق.
يوفر نظام ThermoProtect درجة حرارة مثلى للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. ومن خلال تدفق الهواء بنفس القوة، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية.
يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2200 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.
امنحي شعرك عنايةً فورية بواسطة الترطيب الأيوني. تساعد الأيونات السالبة في إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه ليصبح أكثر لمعانًا وإشراقًا. بهذه الطريقة، تحصلين على شعرٍ مالسٍ وخالٍ من التجعّد ولامع.
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.
تكثّف فوهة التسريح الرفيعة جدًا تدفق الهواء من خلال فوهة بحجم 11 مم، لتسريح دقيق في مناطق معيّنة. وهي رائعة لوضع اللمسات الأخيرة على تسريحة شعرك أو لتثبيتها.
يزيد زر التعزيز بسرعة قصوى تدفق الهواء لتجفيف شعرك بسرعة أكبر.
يتميّز ناشِر الهواء غير المتناسق بتصميم غير متناسق على شكل الرأس، مما يسهّل استخدامه. يقوم ناشِر الهواء بتوزيع تدفق الهواء عبر الشعر لتجفيفه بطريقة صحية أكثر ولمنحه كثافة وتقليل التجعيدات، بينما تساعد ميزة التدليك الإضافية على تحفيز فروة الرأس وتحسين حيوية الشعر. للحصول على أفضل النتائج، استخدميه بالقرب من منطقة فروة الرأس والجذور، واسمحي لأسنان ناشِر الهواء المدلِّكة وغير الملساء بتعزيز كثافة شعرك وزيادة التموجات.
بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.
ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.
توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.
تسهل صيانة مصفاة تدفق الهواء القابلة للفك في مجفف الشعر. ما عليك سوى فكها لتنظيفها. بالإضافة إلى أن تنظيفها بانتظام سيمنع تجمّع الغبار والشعر الذي قد يؤثر على أداء التجفيف.
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