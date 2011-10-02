HP8260/00
حماية أكبر لشعر لامع وصحي
يحمي مجفف الشعر Philips ProCare شعرك من فرط الإحماء، وذلك بفضل تقنية EHD™ المتطورة. إذ تعمل فتحات الهواء المصممة خصيصاً على توزيع الحرارة بلطف على الشعر وتجنّب تعريض الشعر وفروة الرأس لدرجات حرارة يمكن أن تتلف الشعر.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعني تقنية EHD المتقدمة من Philips أن المجفف يستخدم منفذ هواء ذا تصميم فريد لضمان توزيع الحرارة بالتساوي دائمًا، حتى عند درجات الحرارة العالية، ويمنع تلف المناطق الساخنة. وهذا يوفر أقصى حماية للشعر من الحرارة الزائدة، وبذلك يساعد في الحفاظ على صحته ولمعانه.
يوفر نظام ThermoProtect درجة حرارة مثلى للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. ومن خلال تدفق الهواء بنفس القوة، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية.
يتيح الترطيب الأيوني إمكانية التجفيف المقاوم للتطاير بفعل الشحنات الكهربائية. إذ يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.
يصدر عنصر السيراميك حرارة أشعة تحت حمراء ذات دفئ لطيف من شأنه المساعدة في تجفيف شعركِ من الداخل وحمايته من التجفيف الزائد بدون المساومة على السرعة والفعالية.
مثالية لتحقيق نتائج أنيقة ومظهر لامع وأملس باستخدام فوهة تصفيف رفيعة للحصول على تسريحات بغاية الدقة.
يجفف ناشر الهواء الشعر بشكل صحي ويقلل من التجعّد ويزيد الكثافة من خلال توزيع تدفق الهواء عبر الشعر. كما أنه يزيد الارتفاع والكثافة، وبخاصة عند استخدامه في منطقة فروة الرأس والجذور، مما يجعله مثاليًا للحصول على خصل ذات تجاعيد وتصفيفات مرنة.
بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.
المواصفات الفنية
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