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تم إيقافه

جهاز تمليس الشعر KeraShine

HP8316/00

علاج اللمعان لشعر ناعم كالحرير

يتميّز جهاز تمليس الشعر KeraShine من Philips بالتقنية الأيونية وبطلاء من الكيراتين لمساعدتك في الحصول على شعر رائع وعلى التسريحة التي تريدينها في وقت أقل. وقد تم تصميم اللوحَين الكبيرَين جدًا خصيصًا للشعر الكثيف أو الطويل وللحد من إلحاق الضرر بشعرك.

عرض جميع المزايا

علاج اللمعان لشعر ناعم كالحرير

  • سيراميك وكيراتين

  • عناية أيونية

  • ألواح عريضة جداً

ألواح ناعمة كالحرير وتعرّض أقل للحرارة

ألواح ناعمة كالحرير وتعرّض أقل للحرارة

سرّحي شعرك واعتني به بواسطة تكنولوجيا عناية SilkPro من Philips. ألواح أكثر نعومة من الحرير تنزلق على شعركِ بلا عناء مع درجة حرارة مثالية، مع تقليل الاحتكاك والحد من التعرّض للحرارة. إنه الجهاز المثالي للحصول على شعر جميل مالس وناعم كالحرير.

لوحان من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

لوحان من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

يتميّز جهاز تمليس الشعر هذا بلوحَين من السيراميك والكيراتين لأعلى مستوى من اللمعان ولشعر ينساب بنعومة.

عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات

عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات

امنحي شعرك عنايةً فورية بواسطة الترطيب الأيوني. تساعد الأيونات المشحونة سلبًا في إزالة الشعر المتطاير وترطيب شعرك وتمليسه ليصبح أكثر لمعانًا وإشراقًا. ستحصلين بالتالي على شعرٍ مالسٍ وخالٍ من التجعيدات ولامع.

المواصفات التقنية

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