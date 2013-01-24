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EssentialCare

جهاز تمليس الشعر

HP8321/03
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  • لامع وناعم وبراق لامع وناعم وبراق لامع وناعم وبراق
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    EssentialCare جهاز تمليس الشعر

    HP8321/03
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    لامع وناعم وبراق

    صمّمت الألواح الأطول لجهاز تمليس الشعر Essential Care خصيصًا لتستمتعي بالسرعة وسهولة الاستخدام، وهي تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة التي ترغبين في الحصول عليها بوقت أسرع مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    EssentialCare جهاز تمليس الشعر

    لامع وناعم وبراق

    صمّمت الألواح الأطول لجهاز تمليس الشعر Essential Care خصيصًا لتستمتعي بالسرعة وسهولة الاستخدام، وهي تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة التي ترغبين في الحصول عليها بوقت أسرع مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

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      لامع وناعم وبراق

      بفضل الألواح بطول 100 مم

      • ألواح من السيراميك والتورمالين
      • ألواح أطول (100 مم)
      • حرارة احترافية 210 درجات مئوية
      ألواح طويلة من أجل تمليس سريع وسهل

      ألواح طويلة من أجل تمليس سريع وسهل

      تسمح الألواح الأطول باتصال أفضل مع الشعر وتساعدك على الحصول على نتائج تمليس مثالية في وقت أقل.

      درجة سخونة احترافية وعالية تبلغ 210 درجة مئوية لنتائج رائعة

      درجة سخونة احترافية وعالية تبلغ 210 درجة مئوية لنتائج رائعة

      تتيح لك درجة الحرارة العالية هذه إمكانية تغيير تسريحة شعرك وتمنحك المظهر المثالي الذي تريدينه.

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية

      قفل الإغلاق لإغلاق المقبض ولتخزين سهل وآمن

      قفل الإغلاق لإغلاق المقبض ولتخزين سهل وآمن

      يتميّز جهاز تمليس الشعر بآلية قفل الإغلاق. تعمد هذه الميزة المتوفرة في قاعدة الجهاز إلى قفل الألواح، مما يجعل التخزين سريعًا وسهلاً ويساعد في حماية الجهاز من التعرّض لضرر غير متعمد.

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين.

      لشعر لامع وخالٍ من التشعّث

      لشعر لامع وخالٍ من التشعّث

      تصدر ألواح السيراميك والتورمالين أيونات سالبة، مما يسمح بالحصول على شعر لامع غير متطاير وخالٍ من التجعيدات.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        وقت الإحماء
        60 ثانية
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        اللون/اللون الخارجي
        أسود وظلال خفيفة من الفضي
        درجة الحرارة القصوى
        210  درجة مئوية
        ألواح طويلة
        28‏X‏100 مم
        فولتية
        حول العالم  فولت

      • الميزات

        حرارة
        210  درجة مئوية
        سلك دوّار
        نعم
        ترطيب أيوني
        لا
        قفل مقبض
        نعم
        ألواح مادية
        الترمالين السيراميكي
        حلقة تعليق للتخزين
        نعم
        سلك دوّار
        نعم
        طبقة الترمالين السيراميكي
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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