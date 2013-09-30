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تم إيقافه
HP8325/03
شعر منسدل بسهولة تامة بفضل الألواح الكبيرة جدًا
صمّم جهاز التمليس Essential Care الجديد خصيصًا للشعر الكثيف والطويل، وهو مزوّد بنظام العناية الأيونية وألواح أعرض بنسبة 40% تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة واللامعة التي ترغبين في الحصول عليها بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه.
Essential Care
سيراميك
IonBoost
لوحان أعرض بنسبة 40%* مصممان خصيصًا للشعر الكثيف والطويل، لملامسة الشعر بصورة أفضل ولمساعدتك في الحصول على نتائج تمليس مثالية في وقت أقل.
امنحي شعركِ عناية فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.
تتيح لك درجة الحرارة العالية هذه إمكانية تغيير تسريحة شعرك وتمنحك المظهر المثالي الذي تريدينه.