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تم إيقافه
HP8345/00
عناية ثلاث مرات أكثر لتصفيف الشعر المنسدل والمجعد
يمنحك جهاز Philips Straight & Curl الجديد المظهر المنسدل والمجعّد والمموّج مع توفير عناية لطيفة لشعرك في الوقت نفسه. فيمنحك هذا الجهاز عناية أكثر بثلاث مرات بفضل التكييف الأيوني والألواح الخزفية الملساء الحريرية والتحكم الرقمي في درجات الحرارة
ألواح سيراميك منحنية
توزيع حرارة متساو 230 درجة مئوية
تنعيم أيوني
تتيح لكِ درجة الحرارة العالية إمكانية تغيير تسريحة شعركِ وتمنحكِ المظهر المثالي الذي تريدينه.
تُستخدم ألواح السيراميك الناعمة المنحنية للحصول على تجعدات وتموجات بسهولة غير مسبوقة. لفي الشعر حول الألواح المنحنية أو احصلي ببساطة على تموج في أطراف شعركِ.
امنحي شعركِ عناية فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.