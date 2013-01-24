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جهاز تمليس الشعر

HP8345/03
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  • عناية ثلاث مرات أكثر لتصفيف الشعر المنسدل والمجعد عناية ثلاث مرات أكثر لتصفيف الشعر المنسدل والمجعد عناية ثلاث مرات أكثر لتصفيف الشعر المنسدل والمجعد
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    جهاز تمليس الشعر

    HP8345/03
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    عناية ثلاث مرات أكثر لتصفيف الشعر المنسدل والمجعد

    يمنحك جهاز Philips Straight & Curl الجديد المظهر المنسدل والمجعّد والمموّج مع توفير عناية لطيفة لشعرك في الوقت نفسه. فيمنحك هذا الجهاز عناية أكثر بثلاث مرات بفضل التكييف الأيوني والألواح الخزفية الملساء الحريرية والتحكم الرقمي في درجات الحرارة

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    عناية ثلاث مرات أكثر لتصفيف الشعر المنسدل والمجعد

    يمنحك جهاز Philips Straight & Curl الجديد المظهر المنسدل والمجعّد والمموّج مع توفير عناية لطيفة لشعرك في الوقت نفسه. فيمنحك هذا الجهاز عناية أكثر بثلاث مرات بفضل التكييف الأيوني والألواح الخزفية الملساء الحريرية والتحكم الرقمي في درجات الحرارة

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      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      امنحي شعركِ عناية فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.

      إعدادات رقمية تسمح بتعديل درجة الحرارة للحصول على نعومة قصوى

      إعدادات رقمية تسمح بتعديل درجة الحرارة للحصول على نعومة قصوى

      إعدادات رقمية تسمح بتعديل درجة الحرارة للحصول على نعومة قصوى لكل أنواع الشعر

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 30 ثانية

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 30 ثانية

      يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 30 ثانية

      قفل الإغلاق لإغلاق المقبض ولتخزين سهل وآمن

      قفل الإغلاق لإغلاق المقبض ولتخزين سهل وآمن

      يتميّز جهاز تمليس الشعر بآلية قفل الإغلاق. تعمد هذه الميزة المتوفرة في قاعدة الجهاز إلى قفل الألواح، مما يجعل التخزين سريعًا وسهلاً ويساعد في حماية الجهاز من التعرّض لضرر غير متعمد.

      إيقاف تشغيل تلقائي بعد 60 دقيقةً

      إيقاف تشغيل تلقائي بعد 60 دقيقةً

      تأتي بعض أجهزة تمليس الشعر ومكاوي التجعيد مزودة بميزة إيقاف التشغيل التلقائي التي صُمّمت لتوفر لك راحة البال. ففي حال تُرك الجهاز قيد التشغيل، سيتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد 60 دقيقة.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      درجة سخونة احترافية عالية، 230 درجة مئوية، لنتائج رائعة

      تتيح لكِ درجة الحرارة العالية إمكانية تغيير تسريحة شعركِ وتمنحكِ المظهر المثالي الذي تريدينه.

      ألواح منحنية للحصول على موجات وتجعدات ناعمة بسهولة

      تُستخدم ألواح السيراميك الناعمة المنحنية للحصول على تجعدات وتموجات بسهولة غير مسبوقة. لفي الشعر حول الألواح المنحنية أو احصلي ببساطة على تموج في أطراف شعركِ.

      أكثر نعومة على الشعر بمرتين بفضل ألواح السيراميك الناعمة والسلسة

      يتسم السيراميك بالنعومة في كل ذرة من أجزائه، فضلاً عن طبيعته المتينة، وهو بذلك أفضل المواد لألواح التمليس. وقد تمت معالجة ألواح SilkySmooth بعناية لتعزيز خصائص انزلاق السيراميك وعنايته، مما يمنحكِ شعرًا لامعًا مثاليًا.

      تمنع تقنية ThermoGuard التعرّض غير المقصود للحرارة فوق 200 درجة مئوية

      تفادي التعرض اللاإرادي للحرارة باستخدام Thermoguard، وذلك بزيادة الحرارة بدرجات يبلغ كل منها 5 درجات مئوية فقط، عندما تتخطى الحرارة 200 درجة مئوية.

      ما من تغيير عرضي للإعدادات بعد الآن بفضل وظيفة الإقفال

      أنت سيدة الموقف دائمًا. فبفضل وظيفة الإقفال، لن يتم تشغيل مسرّح الشعر أو إيقاف تشغيله أو تغيير درجة الحرارة إلا بأمركِ.

      شعر صحي بدون مناطق ساخنة باستخدام وظيفة توزيع الحرارة بالتساوي

      باستخدام تقنية EHD+ المتقدمة من Philips، سيتمكن مسرّح الشعر دائمًا من توزيع الحرارة بشكل متساوٍ، حتى عند درجات الحرارة العالية، ويمنع المناطق الساخنة التالفة. ويوفر هذا حماية إضافية، ويساعدِك بذلك في الحفاظ على صحة شعركِ ولمعانه.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        وقت الإحماء
        30 ثانية
        طول سلك الطاقة
        1,8  أمتار
        درجة الحرارة القصوى
        230  درجة مئوية

      • الميزات

        مؤشر جاهز للاستعمال
        نعم
        سلك دوّار
        نعم
        طبقة من السيراميك
        نعم
        حلقة التعليق
        نعم
        ترطيب أيوني
        نعم

      • نوع الشعر

        النتيجة النهائية
        مستقيم
        طول الشعر
        • طويل
        • قصير
        سماكة الشعر
        • متوسط
        • سميك
        • رفيع

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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