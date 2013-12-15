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تم إيقافه

Airstyler

HP8664/00

تسريحات متعددة ولمعان لا يضاهى

استخدمي فرشاة Dynamic Volumebrush من Philips للحصول على تسريحات مختلفة مع الحفاظ على نعومة شعرك ولمعانه. فتعمد الشعيرات الدوارة بحجم 50 مم إلى تعزيز الكثافة والحركة، بينما تسمح لك الفرشاة القابلة للنزع بالحصول على تموجات محددة بدون تشابك.

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فرشاة Volumebrush الدوارة من Philips مع ملحقَين

تسريحات متعددة ولمعان لا يضاهى

  • فرشاة Volumebrush دوارة

  • العناية الأيونية وطلاء تورمالين

قوة 1000 واط للحصول على نتائج مذهلة

قوة 1000 واط للحصول على نتائج مذهلة

يعمل مسرّح الشعر هذا بقوة 1000 واط ويوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيفة على الشعر للحصول على شعر جذاب كل يوم.

ترطيب أيوني لمنع التجعّد والاستمتاع بلمعان متميز

ترطيب أيوني لمنع التجعّد والاستمتاع بلمعان متميز

يسمح الترطيب الأيوني بالتجفيف من دون تطاير الشعر بفعل الشحنات الكهربائية. يتم إطلاق الأيونات المشحونة السالبة، مما يؤدي إلى التقليل من التجعّد وتمليس الشعر المتطاير وزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر صحي وخالٍ من التجعد ويتألق لمعانًا.

طلاء السيراميك والتورمالين لمزيد من اللمعان على شعرك

طلاء السيراميك والتورمالين لمزيد من اللمعان على شعرك

يأتي مسرّح الشعر مزوّدًا بطبقة من التورمالين والسيراميك في لحماية شعرك وإعادة تنشيطه أثناء التسريح. تعمد هذه الطبقة إلى توصيل الحرارة بطريقة فعالة من دون تركيز السخونة في أماكن معيّنة وإلى إضفاء لمعان مع كل تمريرة.

المواصفات التقنية

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