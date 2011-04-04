رؤوس حلاقة
حافظ على حلاقة ناعمة
في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%.
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حافظ على حلاقة ناعمة قم بتغيير رؤوس الحلاقة مرّة كل سنتين لنتائج أفضل CloseCut تتلاءم مع السلسلة HQ900 تتلاءم مع HQ64 وHQ66 وHQ68 وHQ69 شفرات CloseCut متينة وقابلة للشحذ ذاتيًا للحصول على حلاقة دقيقة
إن شفرات CloseCut مصممة بدقة لتمنحك حلاقة دقيقة وموثوق بها في كل مرة. فهي شفرات متينة قابلة للشحذ ذاتيًا لضمان توفير حلاقة فعالة وسريعة.
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رؤوس حلاقة
يناسب أنواع المنتجات
HQ6415
HQ6423
HQ6610
HQ6613
HQ6646
HQ6675
HQ6676
HQ6695
HQ6696
HQ6831
HQ6842
HQ6843
HQ6844
HQ6857
HQ6859
HQ6863
HQ6874
HQ6879
HQ6900
HQ6920
HQ6940
HQ6941
HQ6950
HQ6970
HQ6990
HQ6640\HQ6605
HQ6645
HQ6849
HQ6853
HQ6854
HQ6855 رؤوس الحلاقة بكل حزمة
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