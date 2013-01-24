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Viva Collection

المفرمة

HR1397/11
1 الجوائز
  • استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
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    Viva Collection المفرمة

    HR1397/11
    1 الجوائز

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريده، بداية من الخضار إلى المكسرات. علاوة على ذلك، تفرم الشفرة المسننة الخاصة أوراق الملوخية في ثوانٍ معدودة. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection المفرمة

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريده، بداية من الخضار إلى المكسرات. علاوة على ذلك، تفرم الشفرة المسننة الخاصة أوراق الملوخية في ثوانٍ معدودة. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريده، بداية من الخضار إلى المكسرات. علاوة على ذلك، تفرم الشفرة المسننة الخاصة أوراق الملوخية في ثوانٍ معدودة. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection المفرمة

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريده، بداية من الخضار إلى المكسرات. علاوة على ذلك، تفرم الشفرة المسننة الخاصة أوراق الملوخية في ثوانٍ معدودة. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل chopper

      استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

      لملوخية وبصل مفروم بشكل مثالي وأكثر

      • 500 واط
      • 1 لتر
      • وعاء بلاستيكي
      • شفرة لتقطيع أوراق الملوخية
      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      زر بسيط للضغط لأسفل

      زر بسيط للضغط لأسفل

      شفرة عادية لفرم الخضار والأعشاب واللحوم والقلوبات والجبن

      شفرة عادية لفرم الخضار والأعشاب واللحوم والقلوبات والجبن

      شفرة مسننة لفرم أوراق الملوخية

      شفرة مسننة لفرم أوراق الملوخية

      وعاء بلاستيكي كبير سعة 1 لتر

      وعاء بلاستيكي كبير سعة 1 لتر

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض وبنفسجي
        مادة الوعاء
        بلاستيك
        مادة الغطاء
        بلاستيك ABS
        دورق مواد
        بلاستيك SAN
        مادة السكاكين
        فولاذ مقاوم للصدأ

      • المواصفات التقنية

        سعة الفرّامة
        1  لتر
        عدد الشفرات
        2
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        500  واط
        مفرمة ذات حجم قابل للاستخدام
        0.6  لتر
        فولتية
        220-240 فولت

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          الجوائز

          Philips & AGT partnership
          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل