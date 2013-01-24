استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
تمكّنك فرّامة Philips فرم كل المكونات، من الخضار إلى المكسرات القاسية وذلك في غضون ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الضغط والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الطعام الصحي والشهي في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
تمكّنك فرّامة Philips فرم كل المكونات، من الخضار إلى المكسرات القاسية وذلك في غضون ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الضغط والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الطعام الصحي والشهي في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
تمكّنك فرّامة Philips فرم كل المكونات، من الخضار إلى المكسرات القاسية وذلك في غضون ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الضغط والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الطعام الصحي والشهي في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
تمكّنك فرّامة Philips فرم كل المكونات، من الخضار إلى المكسرات القاسية وذلك في غضون ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الضغط والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الطعام الصحي والشهي في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات
التصميم
المواصفات التقنية