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Viva Collection

المفرمة

HR1399/80
1 الجوائز
  • استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
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    Viva Collection المفرمة

    HR1399/80
    1 الجوائز

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    تمكّنك فرّامة Philips فرم كل المكونات، من الخضار إلى المكسرات القاسية وذلك في غضون ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الضغط والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الطعام الصحي والشهي في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection المفرمة

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    تمكّنك فرّامة Philips فرم كل المكونات، من الخضار إلى المكسرات القاسية وذلك في غضون ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الضغط والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الطعام الصحي والشهي في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    تمكّنك فرّامة Philips فرم كل المكونات، من الخضار إلى المكسرات القاسية وذلك في غضون ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الضغط والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الطعام الصحي والشهي في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection المفرمة

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    تمكّنك فرّامة Philips فرم كل المكونات، من الخضار إلى المكسرات القاسية وذلك في غضون ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الضغط والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الطعام الصحي والشهي في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات

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      • 500 واط
      • 1 لتر
      • وعاء زجاجي
      • شفرتان
      وعاء زجاجي متين سعة 1 لتر

      وعاء زجاجي متين سعة 1 لتر

      متعدد الاستعمالات

      متعدد الاستعمالات

      زر الضغط

      زر الضغط

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون (الألوان)
        الأسود والفضي
        مادة الوعاء
        الزجاج
        مادة الغطاء
        بلاستيك ABS
        مادة السكاكين
        فولاذ مقاوم للصدأ

      • المواصفات التقنية

        سعة الفرّامة
        1  لتر
        عدد الشفرات
        2
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        500  واط
        فولتية
        220-240 فولت

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          Philips & AGT partnership
          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل