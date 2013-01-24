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Viva Collection

المفرمة

HR1399/81
1 الجوائز
  • استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
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    Viva Collection المفرمة

    HR1399/81
    1 الجوائز

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريدينه، بداية من الخضار وانتهاءً بالمكسرات في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الأطعمة الصحية والشهية في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection المفرمة

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريدينه، بداية من الخضار وانتهاءً بالمكسرات في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الأطعمة الصحية والشهية في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريدينه، بداية من الخضار وانتهاءً بالمكسرات في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الأطعمة الصحية والشهية في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection المفرمة

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريدينه، بداية من الخضار وانتهاءً بالمكسرات في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والوعاء الزجاجي المتين، أصبح تحضير الأطعمة الصحية والشهية في المنزل أسهل من أي وقت مضى! إكتشف كلّ المميزات

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      استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

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      • 500 واط
      • 1 لتر
      • وعاء زجاجي
      • شفرتان
      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      وعاء زجاجي متين سعة 1 لتر

      وعاء زجاجي متين سعة 1 لتر

      متعدد الاستعمالات

      متعدد الاستعمالات

      زر الضغط

      زر الضغط

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        مادة السكاكين
        فولاذ مقاوم للصدأ
        سعة الفرّامة
        1 لتر
        مادة الغطاء
        بلاستيك ABS
        فولتية
        220-240 فولت
        الطاقة
        500 W
        اللون (الألوان)
        الأسود والفضي
        عدد الشفرات
        2
        التردد
        50/60 Hz
        مادة الوعاء
        الزجاج

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