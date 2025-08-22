مفرمة من السلسلة 3000 مفرمة
قوية وصغيرة الحجم وبسيطة!
هذه المفرمة الصغيرة سهلة الاستخدام أداة مطبخ مثالية تُصاحب تحضير الوجبات المنزلية. يمكنك فرم أي مكوِّن وسحقه بفضل محركها القوي. وفي الوقت نفسه، يمكنك تحضير الخلطات المفضلة لديك من دون عناء.
قوية وصغيرة الحجم وبسيطة! لم يكن تحضير الوجبات بهذه السهولة من قبل. فرم ممتاز بفضل تقنية PowerChop نتائج سريعة وممتازة بفضل المحرك بقوة 450 واط تحضير الخلطات والصلصات المفضَّلة لديك في وعاء سعة 1 لتر تحكُّم في نتيجة الفرم بفضل إعدادَين للسرعة كل من الوعاء والشفرات آمن للغسل في غسالة الأطباق قوة الفرم بين يديك.
تتميز المفرمة بفرم سريع وممتاز بفضل محرك الطاقة بقوة 450 واط. يمكنك تحضير أي وجبة في وقت قصير.
تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ
تعمل على فرم المكونات الطرية والصلبة بشكل متساوٍ بفضل تقنية PowerChop التي تجمع بين الشفرات المثلى وزاوية القطع والوعاء الداخلي.
تحضير خلطاتك المفضَّلة في الوعاء سعة 1 لتر
هل تحب الغواكامولي أم أنك من عشاق البيستو؟ يمكنك تحضير أي وجبة في الوعاء سعة 1 لتر.
سرعتان، دقة مضاعفة!
يمكنك فرم المكونات بسهولة بفضل خاصية التشغيل بسرعتين. ما عليك سوى استخدام السرعة الأولى بضع ثوانٍ للحصول على قطع كبيرة، بينما يمكنك أن تحظى بفرم تام للمكونات عند استخدام السرعة الثانية.
لا انزلاق بعد الآن.
يمكنك الفرم بيد واحدة بفضل الثبات الذي توفره القاعدة المطاطية للمفرمة.
تنظيف سهل
لا تقلق بشأن التنظيف. فكل من الوعاء والشفرات آمن للغسل في غسالة الأطباق.
أداة واحدة، وإمكانات لا حصر لها!
تستطيع هذه المفرمة فرم كل أنواع المكونات بسهولة من البصل إلى الخلطات.
فرم سريع بفضل شفراتنا الأربع المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
صُمِّمَت شفراتنا الأربع بشكل خاص لقطع أي مُكوِّن لجعل عملية الفرم أسرع ما يمكن.
ابتكر زبدة المكسرات التي تناسب ذوقك من الصفر.
يمكنك تحضير زبدة المكسرات التي تناسب ذوقك في المنزل بسهولة واستكشاف نكهات جديدة أكثر صحة. يمكنك حتى تحضير معجون الشوكولاتة الخاص بك لأطفالك.
المواصفات العامة
المادة الأساسية
بلاستيك المادة الثانوية
بلاستيك الوظائف
سرعة 1 / 2 نوع المنتج
مفرمة الشهادات
CB سعة السلة
1 لتر بحد أقصى أقدام مقاومة للانزلاق
نعم طول سلك الطاقة
>1,2 م التقنية
تقنية PowerChop قطع قابلة للغسل في الجلاية
نعم مؤشر مستوى السعة
نعم مادة الدورق
بلاستيك مادة الشفرة
فولاذ مقاوم للصدأ عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
5000 خالية من مادة BPA
نعم وظيفة تشغيل نبضي
نعم شفرات قابلة للفك
نعم القدرة على سحق الثلج
نعم القدرة على خلط المكونات الساخنة
<60 لكن غير مُوصَى به مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
<80 ديسيبل الكفالة
سنتان التوافق مع الطعام الجاف
نعم
المواصفات التقنية
الطاقة
450 واط الفولتية
بقدرة 220-240 فولت التردد
50-60 هرتز عدد الوحدات في الحزمة
1 قطعة لكل علبة قابلة للطي
التوافق
الملحقات المرفقة 1
شفرة على شكل حرف S
ميزة السلامة
شهادة السلامة
CB إيقاف الشفرة تلقائيًا
<1,5 ثانية وفقَ معيار السلامة
الوزن والأبعاد
طول المنتج
141 مم عرض المنتج
141 مم ارتفاع المنتج
258 مم وزن المنتج
1056 غ طول الحزمة
145 مم عرض الحزمة
145 مم ارتفاع الحزمة
275 مم وزن الحزمة
1282 غ
متانة
دليل المستخدم
DFU
بلد المنشأ
تم الإنتاج في
الصين
