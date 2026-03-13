المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

Daily Collection خلاط محمول باليد

تم إيقافه

الدعم

Daily Collectionخلاط محمول باليد

HR1600/01

Daily Collection خلاط محمول باليد

تم إيقافه

الانتقال إلى المتجر

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب

تسجيل منتجك

ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.

سجّل الآن

الدلائل والمستندات

Eco passport Philips Daily Collection Hand blender - English (US)

  • PDF ملف, 183.3 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Hand blender HR1600/01 - English (US)

  • PDF ملف, 24.8 kB
  • 13 March 2026

الاتصال بشركة Philips

تسرّنا مساعدتك