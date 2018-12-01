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Daily Collection

خلاط محمول باليد

HR1602/01
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
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    Daily Collection خلاط محمول باليد

    HR1602/01

    تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

    يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection خلاط محمول باليد

    تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

    يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

    يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection خلاط محمول باليد

    تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

    يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

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      تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

      لحساء مخفوق وأعشاب مقطعة بطريقة مثالية

      • قوة 550 واط مع مقبض بلاستيكي
      • ProMix
      • مفرمة مع وعاء سعة 0.5 لتر
      • سرعة واحدة
      عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

      عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

      بالتعاون مع جامعة شتوتغارت المتميزة، تم تطوير ProMix من Philips وهي تقنية فريدة ومتقدمة تستخدم شكلاً مثلثًا معيّنًا لتحضير الطعام بطريقة مثالية وللحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل سريع ومتناسق.

      نظام تحرير بكبستَي زر لإزالة دورق الخلط بسهولة

      نظام تحرير بكبستَي زر لإزالة دورق الخلط بسهولة

      بات من السهل إزالة دورق الخلط لتنظيفه، وذلك بفضل نظام التحرير بكبسَتي زر الذي يتميّز به خلاط Philips المحمول باليد.

      مفتاح واحد

      مفتاح واحد

      مفتاح واحد لاستخدام سهل.

      مسكة رفيعة مصمّمة لتتلاءم مع أي يد

      مسكة رفيعة مصمّمة لتتلاءم مع أي يد

      يتمتع الخلاط اليدوي Daily Collection بمسكة رفيعة ليتلاءم مع أي يد.

      محرك قوي بقدرة 550 واط

      محرك قوي بقدرة 550 واط

      محرك قوي بقدرة 550 واط لخلط المكونات الأكثر صلابة

      مفرمة لفرم الأعشاب والمكسّرات والجبنة والشوكولاته والبصل

      مفرمة لفرم الأعشاب والمكسّرات والجبنة والشوكولاته والبصل

      يمكنك فرم الأعشاب والمكسرات والجبنة والشوكولاته والبصل بفضل ملحق المفرمة الصغير التابع للخلاط المحمول باليد من Philips.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامة

        عمود قابل للفك
        بزرين
        اللون (الألوان)
        أبيض
        المفرمة
        مفرمة صغيرة
        الفولتية
        220‏-‏240 فولت
        الطاقة
        550
        مادة الغطاء
        PP ومطاط
        دورق
        0.5 لتر
        مادة المقبض
        بلاستيك
        التردد
        50/60
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        إعداد السرعة
        1
        مادة الكأس
        SAN

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