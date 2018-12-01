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جميع السلاسل

  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

تم إيقافه

Daily Collectionخلاط محمول باليد

HR1605/01

تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة!

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لحساء مخفوق وأعشاب مقطعة بطريقة مثالية

تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

  • قوة 550 واط مع مقبض معدني

  • ProMix

  • مفرمة مع وعاء سعة 0.5 لتر

  • سرعة واحدة

نظام تحرير بكبستَي زر لإزالة دورق الخلط بسهولة

نظام تحرير بكبستَي زر لإزالة دورق الخلط بسهولة

بات من السهل إزالة دورق الخلط لتنظيفه، وذلك بفضل نظام التحرير بكبسَتي زر الذي يتميّز به خلاط Philips المحمول باليد.

مفتاح واحد

مفتاح واحد

مفتاح واحد لاستخدام سهل.

مسكة رفيعة مصمّمة لتتلاءم مع أي يد

مسكة رفيعة مصمّمة لتتلاءم مع أي يد

يتمتع الخلاط اليدوي Daily Collection بمسكة رفيعة ليتلاءم مع أي يد.

المواصفات التقنية

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