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تم إيقافه
HR1605/01
تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة!
قوة 550 واط مع مقبض معدني
ProMix
مفرمة مع وعاء سعة 0.5 لتر
سرعة واحدة
بات من السهل إزالة دورق الخلط لتنظيفه، وذلك بفضل نظام التحرير بكبسَتي زر الذي يتميّز به خلاط Philips المحمول باليد.
مفتاح واحد لاستخدام سهل.
يتمتع الخلاط اليدوي Daily Collection بمسكة رفيعة ليتلاءم مع أي يد.