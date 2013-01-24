أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 700 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما ضغطت بقوة أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج على طريقتك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 700 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما ضغطت بقوة أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج على طريقتك. إكتشف كلّ المميزات
أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 700 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما ضغطت بقوة أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج على طريقتك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أعلى مستوى من التحكم لتحضير مجموعة متنوعة من الطعام الطازج
خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 700 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما ضغطت بقوة أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج على طريقتك. إكتشف كلّ المميزات
بالتعاون مع جامعة شتوتغارت المتميزة، تم تطوير ProMix من Philips وهي تقنية فريدة ومتقدمة تستخدم شكلاً مثلثًا معيّنًا لتحضير الطعام بطريقة مثالية وللحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل سريع ومتناسق.
يتميّز هذا الخلاط المحمول باليد من Philips بمحرك فعال وموثوق به بقوة 700 واط، لخلط أي مكوّن تقريبًا وللحصول على نتائج ناعمة. كذلك، يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الملحقات مع هذا الخلاط المحمول باليد بفضل طاقة محركه القوية.
بفضل ملحق جهاز تحضير الطعام سعة 1,5 لتر للخلاط المحمول باليد من Philips يمكنك فرم المكونات مثل الخضار والأعشاب واللحوم والأجبان وتقطيعها وتقشيرها.
يأتي الخلاط المحمول باليد من Philips مزوّدًا بملحق واحد للخفاقة لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز وعجينة البانكيك والمزيد غيرها، مما يجعل الخلاط المحمول باليد متعدد الوظائف والاستخدامات.
يأتي الخلاط المحمول باليد مزوّدًا بوعاء على شكل مثلث بسعة لتر واحد. ويتميّز وعاء الخلاط المحمول بقمع ونظام قياسات مفيدَين. بالإضافة إلى ذلك، يسمح الشكل المثلث الفريد الذي يتميّز به الوعاء بحمله بسهولة، ويعمد إلى إنشاء دفق دوّامي يسحب المكونات نحو أسفل الوعاء حيث يتوفر هيكل الخلاط العمودي ProMix، وذلك للحصول على عملية خلط وخفق مثالية.
تتميّز الجهة السفلية من الخلاط المحمول باليد بشكل متموج وفريد للمنع الطرطشة والفوضى أثناء الخلط.
مقبض بتصميم مريح وملمس ناعم مصمم لإمكانية الحمل بسهولة وأمان، ما يسمح بإمساك مقبض الخلاط اليدوي والتحكم به بكل سهولة أثناء الاستخدام.
يمكنك تركيب مقبض الخلاط وكل الملحقات وفكّها بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة باستخدام إصبع واحد فقط.
إعداد سهل لتغيير السرعة ووظيفة turbo boost يمكن تشغيلها بزر واحد، للحصول على طاقة أكبر أثناء العصر. ابدأ بسرعة بطيئة لتفادي الطرطشة وزد السرعة شيئًا فشيئًا حتى تبلغ السرعة المطلوبة لكل استخدام ولكل نوع من أنواع المكونات. حضّر كل وصفاتك المفضلة بكبسة زر.
يأتي هذا الخلاط المحمول باليد من Philips مزوّدًا بسكين خلط من الفولاذ المقاوم للصدأ والمقوّى. وقد تم تحسين شكل السكين إلى أقصى حد لتوفير أفضل نتائج خلط مع عمود الخلط وتقنية ProMix بالشكل المثلث. بالإضافة إلى ذلك، إنه آمن على المأكولات ولا يتصدأ.
مع ضمان عالمي لمدة سنتين.
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