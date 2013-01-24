الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Viva Collection

عصارة

HR1836/00
العثور على الدعم لهذا المنتج
1 الجوائز
  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
    -{discount-value}

    Viva Collection عصارة

    HR1836/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    كل ما تتوقع الحصول عليه من عصارة، أي استخراج العصير وتنظيف بغضون دقيقة واحدة، بتصميم صغير يبلغ نصف الحجم ! *. دلّل نفسك بعصير صحي محضّر في المنزل كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Viva Collection عصارة

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    كل ما تتوقع الحصول عليه من عصارة، أي استخراج العصير وتنظيف بغضون دقيقة واحدة، بتصميم صغير يبلغ نصف الحجم ! *. دلّل نفسك بعصير صحي محضّر في المنزل كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل juicer

      الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

      تصميم صغير كامل المزايا

      • QuickClean
      • أنبوب حجم M وسعة 1,5 لترات
      • 500 واط
      • منع التقطير
      كمية عصير تصل إلى 1,5 لترات في المرة الواحدة

      كمية عصير تصل إلى 1,5 لترات في المرة الواحدة

      يمكنك عصر كمية تصل إلى 1,5 لترات في المرة الواحدة من دون الحاجة إلى إفراغ حاوية بقايا الفاكهة والخضار.

      تقنية QuickClean

      تقنية QuickClean

      صممت عصارة Philips للاستمتاع بعملية تنظيف سهلة، بفضل تقنية QuickClean. يمكنك الآن تنظيف الجهاز بدقيقة واحدة بفضل حاوية اللب المضمنة والأسطح الناعمة.

      ميزة منع التقطير للحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة

      ميزة منع التقطير للحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة

      تسمح لك ميزة منع التقطير المدمجة بالتوقف بين كل جلسة عصر لإبقاء سطح المنضدة خالٍ من أي بقع. قم بتنشيط ميزة منع التقطير من خلال تدوير القمع بكل بساطة.

      يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

      يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

      بفضل التصميم الدائري الخالي من الزوايا والشقوق، سيتم تجميع بقايا الطعام في حاوية اللبّ.

      تحقق سهل من اللب بواسطة الوعاء الشفاف لرؤية اللب

      تحقق سهل من اللب بواسطة الوعاء الشفاف لرؤية اللب

      استمتع بتجربة تحضير عصير تفاعلية حقيقة. فبفضل الغطاء وحاوية اللبّ الشفافين، يمكنك رؤية الفاكهة والخضار أثناء عصرها. كما يمكنك مباشرة رؤية متى تصبح الحاوية ممتلئة الأمر الذي يعني أن حان وقت إفراغها.

      عصارة صغيرة الحجم عملية بامتياز يمكن وضعها على منضدة المطبخ

      تحتل هذه العصارة مساحة صغيرة جدًا بفضل تصميمها الصغير الذي يبلغ نصف الحجم. يمكنك تركها على منضدة المطبخ أو تخزينها بسهولة تامة.

      اسكب العصير مباشرةً على الكوب

      تسمح لك هذه العصارة لاستخدام كوبك الخاص (الارتفاع الأقصى 12 سم). ضعه مباشرة تحت الفتحة لتصبح جاهزًا للعصر.

      محرك بقوة 500 واط

      عصر أقسى أنواع الفاكهة والخضار بفضل محرك بقوة 500 واط

      يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كافة القطع بغسالة الأطباق بأمان، للاستمتاع بعملية تنظيف أسرع وأسهل.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        عدد إعدادات السرعة
        1
        ميزات المنتج
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • مخزن لسلك الطاقة مدمج
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • QuickClean
        • التنظيف المسبق
        منع التقطّر
        نعم

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        500  واط
        فولتية
        220/240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        طول سلك الطاقة
        0.80  أمتار
        سعة الإبريق
        0.5  لتر
        سعة حاوية بقايا الفاكهة والخضار
        1  لتر

      • الملحقات

        مضمنة
        إبريق

      • التصميم

        اللون
        أسود معدني

      • اللون الخارجي

        مادة الإبريق
        بلاستيك
        مواد الهيكل الرئيسي
        الألمنيوم

      • الوزن والأبعاد

        قطر أنبوب التغذية
        55  ملليمترًا

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          • مقارنة بالعصارة من مجموعة Avance‏ HR1869/70 وHR1869/71 وHR1869/73
          Philips & AGT partnership
          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل