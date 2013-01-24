الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
كل ما تتوقع الحصول عليه من عصارة، أي استخراج العصير وتنظيف بغضون دقيقة واحدة، بتصميم صغير يبلغ نصف الحجم ! *. دلّل نفسك بعصير صحي محضّر في المنزل كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
كل ما تتوقع الحصول عليه من عصارة، أي استخراج العصير وتنظيف بغضون دقيقة واحدة، بتصميم صغير يبلغ نصف الحجم ! *. دلّل نفسك بعصير صحي محضّر في المنزل كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
كل ما تتوقع الحصول عليه من عصارة، أي استخراج العصير وتنظيف بغضون دقيقة واحدة، بتصميم صغير يبلغ نصف الحجم ! *. دلّل نفسك بعصير صحي محضّر في المنزل كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
كل ما تتوقع الحصول عليه من عصارة، أي استخراج العصير وتنظيف بغضون دقيقة واحدة، بتصميم صغير يبلغ نصف الحجم ! *. دلّل نفسك بعصير صحي محضّر في المنزل كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
تحتل هذه العصارة مساحة صغيرة جدًا بفضل تصميمها الصغير الذي يبلغ نصف الحجم. يمكنك تركها على منضدة المطبخ أو تخزينها بسهولة تامة.
تسمح لك هذه العصارة لاستخدام كوبك الخاص (الارتفاع الأقصى 12 سم). ضعه مباشرة تحت الفتحة لتصبح جاهزًا للعصر.
يمكنك عصر كمية تصل إلى 1,5 لترات في المرة الواحدة من دون الحاجة إلى إفراغ حاوية بقايا الفاكهة والخضار.
صممت عصارة Philips للاستمتاع بعملية تنظيف سهلة، بفضل تقنية QuickClean. يمكنك الآن تنظيف الجهاز بدقيقة واحدة بفضل حاوية اللب المضمنة والأسطح الناعمة.
عادةً، تبقى كمية كبيرة من ألياف اللب عالقة في المصفاة، مما يجعل عملية التنظيف صعبة جدًا. ولكن بفضل تقنية QuickClean المبتكرة، تبقى كل الأسطح ناعمة، مما يساعدك على نظيف الألياف بواسطة اسفنجة مطبخ عادية.
سيتم جمع اللبّ في المكان الوحيد الذي يجب أن تكون فيه، ألا وهو حاوية اللبّ الخاصة بعصارة Philips. ويعني هذا عدم الحاجة بعد الآن إلى إزالة اللبّ من الأجزاء الأخرى مثل الغطاء. ونظرًا للتصميم الدائري والأسطح الملساء الخالية من الزوايا والشقوق، يسهل الوصول إلى اللبّ وتنظيف الحاوية.
استمتع بتجربة تحضير عصير تفاعلية حقيقة. فبفضل الغطاء وحاوية اللبّ الشفافين، يمكنك رؤية الفاكهة والخضار أثناء عصرها. كما يمكنك مباشرة رؤية متى تصبح الحاوية ممتلئة الأمر الذي يعني أن حان وقت إفراغها.
يمكنك تشغيل ميزة منع التقطير لمنع تسرّب العصير. بالإضافة إلى ذلك، تتميّز الفتحة لمنع التقطير بسهولة تنظيفها وقابلية فكها كما تم تصنيعها من مواد يمكن عسلها في غسالة الأطباق. فبحركة واحدة وبسيطة، يمكنك منع تسرّب العصير والحفاظ على نظافة المنضدة.
يمكن غسل كافة القطع بغسالة الأطباق بأمان، للاستمتاع بعملية تنظيف أسرع وأسهل.
صممت العصارة بأشكال دائرية وأسطح ناعمة لتسهيل عملية الغسل تحت ماء الحنفية.
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية