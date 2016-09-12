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تم إيقافه
HR1916/71
تحضير عصير شهي بسهولة تامة
تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكثر من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، باتت عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل QuickClean ومصفاة التنظيف السريع المبتكرة ووعاء اللب المضمن.
QuickClean
900واط
أنبوب تغذية بحجم XXL
بفضل المصفاة المصقولة، سيكون من السهل جدًا تنظيف بقايا الطعام بإسفنجة المطبخ.
تسمح لك وظيفة التنظيف الأولي من Philips بغسل العصارة بسرعة بعد تحضير العصير أو عند الانتهاء من العصر. ومن خلال سكب المياه في الدافعة، ستتمكن من توفير دفق مياه لتنظيف بقايا الطعام.
بفضل التصميم الدائري الخالي من الزوايا والشقوق، سيتم تجميع بقايا الطعام في حاوية اللبّ.
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