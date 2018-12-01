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  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها عصير طازج مع الألياف التي تحبها عصير طازج مع الألياف التي تحبها
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    Avance Collection عصارة

    HR1925/20

    عصير طازج مع الألياف التي تحبها

    تمكّنك تقنية FiberBoost من اختيار قوام العصير المفضل لديك، إذ يمكنك الاختيار بكبسة زر الحصول على عصير طازج وصافٍ أو عصير أكثر دسامة مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection عصارة

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    عصير طازج مع الألياف التي تحبها

    اختر الحصول على ما يصل إلى 50% من الألياف الإضافية

    • QuickClean
    • قدرة 1200 واط
    • أنبوب تغذية بحجم XXL
    • عصارة الحمضيات
    تقنية FiberBoost مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%

    تقنية FiberBoost مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%

    تمكّنك تقنية FiberBoost من اختيار قوام العصير المفضل لديك، إذ يمكنك الاختيار بكبسة زر الحصول على عصير طازج وصافٍ أو عصير أكثر دسامة مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%. ويسمح لك المزيج الفريد من إعدادات السرعة الثابتة التي يمكن التحكم بها بطريقة ذكية وتصميم المصفاة الفريد بالحصول على كمية ألياف أقل أو أكثر في عصيرك، ليتمكّن كل الأشخاص من الاستمتاع بكوب عصريهم المفضّل.

    مصفاة سهلة التنظيف

    مصفاة سهلة التنظيف

    بفضل المصفاة المصقولة، سيكون من السهل جدًا تنظيف بقايا الطعام بإسفنجة المطبخ.

    نسبة أقل من الضجيج

    نسبة أقل من الضجيج

    يتميّز المحرك الجديد بصوت ضجيج ونسبة اهتزاز أقل لتستمتع بتجربة عصر هادئة.

    ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

    ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

    تسمح لك وظيفة التنظيف الأولي من Philips بغسل العصارة بسرعة بعد تحضير العصير أو عند الانتهاء من العصر. ومن خلال سكب المياه في الدافعة، ستتمكن من توفير دفق مياه لتنظيف بقايا الطعام.

    يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

    يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

    بفضل التصميم الدائري الخالي من الزوايا والشقوق، سيتم تجميع بقايا الطعام في حاوية اللبّ.

    ميزة منع التقطير للحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة

    ميزة منع التقطير للحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة

    تسمح لك ميزة منع التقطير المدمجة بالتوقف بين كل جلسة عصر لإبقاء سطح المنضدة خالٍ من أي بقع. قم بتنشيط ميزة منع التقطير من خلال تدوير القمع بكل بساطة.

    أنبوب تغذية بحجم XXL (‏80 مم)

    أنبوب تغذية بحجم XXL (‏80 مم)

    وفّر الوقت وابدأ بالعصر بطريقة أسرع. لم تعد بحاجة إلى تقطيع معظم الفاكهة والخضار لتسع في جهاز تحضير العصير هذا. ما عليك سوى وضعها كلها في أنبوب التغذية مقاس XXL بحجم 80 مم، واستمتع بعصير منعش ومغذٍ يوميًا.

    محرك فعال بقوة 1200 واط

    اعصر أصعب الفاكهة والخضار بدون مجهود مع المحرك الفعال بقوة 1200 واط.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الملحقات

      مضمنة
      • عصارة الحمضيات
      • إبريق
      • كتيّب الوصفات

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      1  m
      الطاقة
      1200  W
      الفولتية
      220-240  V
      سعة الدورق
      1  l
      سعة حاوية بقايا الفاكهة والخضار
      2.1  l

    • التصميم

      اللون
      معدني

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      296 ‏x‏ 250‏ x‏ 432  mm
      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      550 x 320 x 430  mm
      الوزن مع التغليف
      5.4  kg
      قطر أنبوب التغذية
      80  mm

    • المواصفات العامّة

      عدد إعدادات السرعة
      2
      ميزات المنتج
      • قابل للغسل في الجلاية
      • مخزن لسلك الطاقة مضمّن
      • أقدام مقاومة للانزلاق
      • QuickClean

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      معدنية
      مادة الإبريق
      SAN

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التّعبئة
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

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