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تم إيقافه
HR2058/61
مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم
وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً والمتميّز بأداء رائع لتحضير مشروبات الفاكهة والصلصات والتوابل المطحونة والثلج المسحوق بشكل جيّد
450 واط
دورق بلاستيكي سعة 1,25 لتر
شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ
مع مطحنتَين
تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميّز الدورق سعة 1,5 لترات بسعة تشغيلية تبلغ 1,25 لترًا.
شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ لخلط ومزج فعّالَين. تخلط الشفرة الحديثة التصميم وتقطّع المكونات الناعمة والصلبة على حد سواء، لتساعدك في تحضير عصائر وصلصات مثالية لك ولعائلتك.
إعداد السرعة 1 للخلط القوي وإعداد النبض لسحق الثلج.