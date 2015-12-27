HR2058/91
عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم
وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً والذي يتميّز بأداء ممتاز لتحضير عصائر ناعمة وصلصات لذيذة وتوابل ومطحونة وثلج مسحوق بشكل جيّدإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميّز الدورق سعة 1,5 لترات بسعة تشغيلية تبلغ 1,25 لترًا.
شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ لخلط ومزج فعّالَين. تخلط الشفرة الحديثة التصميم وتقطّع المكونات الناعمة والصلبة على حد سواء، لتساعدك في تحضير عصائر وصلصات مثالية لك ولعائلتك.
حدد "وظيفة الخلط" أو "وظيفة النبض" بزر واحد فقط
وفّر مساحة بفضل نظام مخزن سلك الطاقة العملي تحت غطاء الخلاط.
يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.
تم تصميم محرك خلاط Philips لتتم حمايته من السخونة المفرطة وحالات التيار الكهربائي الزائد أثناء الاستخدام
تمنحك Philips ضمانًا كاملاً لمدة سنتين على هذا المنتج لضمان استخدام يومي يدوم طويلاً.
محرك فعّال بقوة 450 واط لخلط مثالي. لم يكن تحضير الوجبات بهذه السهولة من قبل، من تحضير العصائر صباحًا إلى الصلصات وسحق الثلج
إعداد السرعة 1 للخلط القوي وإعداد النبض لسحق الثلج.
ملحق مطحنتين لعمليات خلط لا تترك طعمًا في الجهاز. اطحن مكونات متعددة مثل التوابل والمكسرات وحبوب البن.
تم تزويد المقبض الجديد بوضعية مريحة للإبهام حتى تتمكن من إمساك الدورق وحمله بسهولة.
الملحقات
المواصفات التقنية
التصميم
المواصفات العامّة
اللون الخارجي
الخدمة
الاستدامة
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