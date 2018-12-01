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جميع السلاسل

  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام

تم إيقافه

مجموعة الاستخدام اليوميخلاط

HR2106/00

عصير طازج وتحضير سهل للطعام

إن الخلاط Daily Collection من Philips مزوّد بمحرّك بقدرة 400 واط ودورق بسعة 1.5 ليتر وشفرة ProBlend4 النجمية لكي تحصل على نتائج مثالية لدى تحضير شراب الفاكهة والطعام. وبالتالي، بات الخلط العسير سهلاً!

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مع محرك وشفرة فائقي القوة

عصير طازج وتحضير سهل للطعام

  • 400 واط

  • دورق زجاجي بسعة 1.5 لتر

  • مع أداة فرم مصغّرة

  • ProBlend 4

محرك قوي بقدرة 400 واط

محرك قوي بقدرة 400 واط

محرك قوي بقدرة 400 واط لخلط فعّال.

دورق زجاجي عالي الجودة يمنع الخدوش وانبعاث الروائح

دورق زجاجي عالي الجودة يمنع الخدوش وانبعاث الروائح

دورق زجاجي عالي الجودة يمنع الخدوش وانبعاث الروائح. يتميّز الدورق سعة 1,5 لترات بسعة تشغيلية تبلغ 1,25 لترًا.

شفرة ProBlend4 النجمية لخلط فعّال

شفرة ProBlend4 النجمية لخلط فعّال

ستتمكّن الشفرة المصممة حديثًا من خلط وقطع المكونات بطريقة فعالة وتحضير شراب الفاكهة المثالي لك ولعائلتك.

المواصفات التقنية

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