HR2106/01
عصير طازج وتحضير سهل للطعام
إن الخلاط Daily Collection من Philips مزوّد بمحرّك بقدرة 400 واط ودورق بسعة 1,5 لترات وشفرة ProBlend4 النجمية لكي تحصل على نتائج مثالية لدى تحضير شراب الفاكهة والطعام. وبالتالي، بات الخلط العسير سهلاً!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
محرك قوي بقدرة 400 واط لخلط فعّال.
دورق زجاجي عالي الجودة يمنع الخدوش وانبعاث الروائح. يتميّز الدورق سعة 1,5 لترات بسعة تشغيلية تبلغ 1,25 لترًا.
ستتمكّن الشفرة المصممة حديثًا من خلط وقطع المكونات بطريقة فعالة وتحضير شراب الفاكهة المثالي لك ولعائلتك.
استخدم ملحق أداة الفرم المصغّرة لفرم أي مكونات ناعمة كالأعشاب والفلفل الحار والبصل واللحوم.
سيمنع التصميم الجديد لفتحة السكب التسرّب بعد السكب في الزجاجة.
اخلط بسرعات مختلفة وبدرجات متنوعة من خلال مجموعة من الإعدادات.
يمكنك استخدام وضع "النبض" للتحكم بدرجة الخلط والوقت براحة تامة.
يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.
سيعلمك مؤشر القفل البسيط الذي يسهل تمييزه بأن الجهاز معدّ للاستخدام بطريقة آمنة.
وفّر مساحة بفضل نظام مخزن سلك الطاقة العملي تحت غطاء الخلاط.
مع ضمان عالمي لمدة سنتين.
مواصفات التصميم
الملحقات
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.