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Premium collection جهاز تحضير الباستا والنودلز

تم إيقافه

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Premium collectionجهاز تحضير الباستا والنودلز

HR2355/15

Premium collection جهاز تحضير الباستا والنودلز

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

Noodle Maker HR2355/15 User Manual MEA

  • PDF ملف, 11 MB
  • 13 March 2026

لم يكن تحضير الباستا الطازجة والشهية يومًا بهذه السهولة. فبفضل قوة الطرد التي تبلغ 1600 رطلاً، يمكن للجهاز تحضير نصف رطل من الباستا أو النودلز بقوام مثالي في غضون 10 دقائق فقط، وهو حل أوتوماتيكي بالكامل!

  • PDF ملف
  • 29 March 2026

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