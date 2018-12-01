فرم خشن مع تقنية ChopDrop

تستخدم مفرمة OnionChef من Philips سرعة بطيئة مثالية لتقنية ChopDrop، بحيث تضمن لك الحصول دائمًا على قطع جافة ومتساوية من البصل ومكونات أخرى حساسة، مثل الكوسا والبيض المسلوق والفلفل وجبنة الموزاريلا، بالإضافة إلى المكونات الصلبة، مثل المكسرات والجزر وغيرها. أداة مثالية لأطباقك اليومية المفضلة، بالإضافة إلى المقبلات (الصلصة والتزاتزيكي) والصلصات والريزوتو وغيرها!