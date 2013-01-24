التقطيع مثل طاهٍ محترف
وأخيرًا أصبح بإمكانك الفرم مثل طاهٍ محترف. فبفضل مفرمة OnionChef من Philips المزوّدة بتقنية ChopDrop يمكنك الحصول على قطع جافة ومتناسقة من البصل والمكونات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك طحن اللحم وفرم الأعشاب والقيام بالمزيد غير ذلك بفضل الشفرة المنفصلة العالية السرعة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
التقطيع مثل طاهٍ محترف
وأخيرًا أصبح بإمكانك الفرم مثل طاهٍ محترف. فبفضل مفرمة OnionChef من Philips المزوّدة بتقنية ChopDrop يمكنك الحصول على قطع جافة ومتناسقة من البصل والمكونات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك طحن اللحم وفرم الأعشاب والقيام بالمزيد غير ذلك بفضل الشفرة المنفصلة العالية السرعة. إكتشف كلّ المميزات
التقطيع مثل طاهٍ محترف
وأخيرًا أصبح بإمكانك الفرم مثل طاهٍ محترف. فبفضل مفرمة OnionChef من Philips المزوّدة بتقنية ChopDrop يمكنك الحصول على قطع جافة ومتناسقة من البصل والمكونات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك طحن اللحم وفرم الأعشاب والقيام بالمزيد غير ذلك بفضل الشفرة المنفصلة العالية السرعة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
التقطيع مثل طاهٍ محترف
وأخيرًا أصبح بإمكانك الفرم مثل طاهٍ محترف. فبفضل مفرمة OnionChef من Philips المزوّدة بتقنية ChopDrop يمكنك الحصول على قطع جافة ومتناسقة من البصل والمكونات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك طحن اللحم وفرم الأعشاب والقيام بالمزيد غير ذلك بفضل الشفرة المنفصلة العالية السرعة. إكتشف كلّ المميزات
نحن ندرك معاناتك أثناء عملية فرم البصل الصعبة، لذلك أقدمت شركة Philips على خطوة ذكية وطوّرت تقنية ChopDrop التي تمكّنك من فرم البصل مثل طاهٍ محترف بسهولة تامة. إن تصميم الحجرة الفريد يحافظ على البصل في الداخل بينما تقوم الشفرات الحادة الثلاثة بتقطيعه. وعندما تصبح القطع بالحجم المطلوب، يتم إسقاطها في الوعاء، فتكون جافة ومتناسقة في كل مرة. إنها مثالية لفرم البصل، وتقطيع الخضار الأخرى والفواكه والجبن والمكسرات، وغيرها الكثير.
يضمن محرك مفرمة OnionChef من Philips بقوة 500 واط تقطيع حتى المكونات القاسية بسرعة وسهولة.
تستخدم مفرمة OnionChef من Philips سرعة منخفضة قصوى لتشغيل تقنية ChopDrop. ويضمن ذلك الحصول دائمًا على قطع جافة ومتناسقة من البصل والمكونات الدقيقة الأخرى، مثل القرع والبيض المسلوق والفلفل وجبن الموتزاريلا، بالإضافة إلى المكونات القاسية، مثل المكسرات والجزر والكثير غير ذلك. إنها مثالية لتحضير الأطباق اليومية المفضلة لديك، ولتحضير المقبلات أيضًا (الصلصة، التزاتزيكي)، والصلصات الأخرى وأطباق الأرزية والكثير غير ذلك!
تساعدك مفرمة OnionChef من Philips في الحصول على قطع ناعمة من مجموعة متنوعة من المكونات مثل اللحم والمكسرات والفواكه المجففة والأعشاب وجبن البارميزان والشوكولا والمزيد غيرها، على غرار أي طاهٍ محترف، وذلك بفضل شفرة الفرم الإضافية العالية السرعة. يمكنك طحن اللحم بشكل ناعم لتحضير شريحة لحم التارتار وكريات اللحم وصلصة البولونيز أو شطائر التاكو، كما يمكنك تحضير البيستو والحمص وألواح الطاقة في المنزل أو ببساطة صلصة طازجة للاستمتاع بها مع السلطة المفضلة لديك.
تأتي مفرمة OnionChef من Philips مزوّدة بإعدادَي سرعة وبميزة التحديد التلقائي للسرعة. وتستدعي الوظائف المختلفة مستويات مختلفة من السرعة للحصول على نتيجة مثالية. فيتم استخدام السرعة المنخفضة للفرم الخشن بواسطة تقنية ChopDrop والسرعة العالية للفرم الناعم بفضل الشفرة المنفصلة العالية السرعة. يستكشف المنتج الوظيفة المطلوبة ويعدّل السرعة الضرورية تلقائيًا لضمان الحصول على النتيجة النهائية المطلوبة في كل مرة.
ما من طريقة أسهل لتشغيل مفرمة OnionChef من Philips. فما عليك سوى الضغط على الجزء العلوي من المنتج إلى الأسفل باتجاه الوعاء. وما من أزرار أو إعدادات أو مفاتيح إضافية. أصبح بإمكانك الآن الفرم مثل طاهٍ محترف بلمسة واحدة.
تأتي مفرمة OnionChef من Philips مع وعاء كبير سعة 1,1 لتر، يسمح لك بتحضير الكمية المطلوبة من المكونات الأساسية.
يسهل تنظيف مفرمة OnionChef من Philips. فيمكنك تنظيف كل قطعها بالمياه أو وضعها ببساطة في الجلاية.
تم تزويد مفرمة OnionChef من Philips بشفرات حادة من الفولاذ المقاوم للصدأ. وتضمن الشفرات الدقيقة الثلاثة لتقنية ChopDrop فرم المكونات الدقيقة إلى قطع جافة ومتناسقة من دون هرسها. بالإضافة إلى ذلك، تتميز شفرة الفرم المنفصلة بسرعة عالية وهي قادرة على سحق حتى المكونات القاسية.
صُمّمت حجرة ChopDrop الكبيرة في مفرمة OnionChef من Philips لتسع بصلة كبيرة مقطّعة إلى نصفين. ما عليك الآن سوى تقشيرها وتقطيعها إلى نصفين وستكمل مفرمة OnionChef المهمة عنك، لتجنّبك العناء الناتج من لمس البصل.
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